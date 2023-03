Konzervativna doktrina kao izlaz iz naše hiperreguliranosti

U nedavnoj raspravi o povjerenju Vladi istaknuo sam da premijeru Plenkoviću nedostaje odvažnosti i vizije u gospodarskim pitanjima. On često ističe da su plaće i mirovine za vrijeme njegova mandata narasle, što nije netočno, ali samo nominalno jer kupovna moć realno pada zbog inflacije. BDP također raste, ali isto tako uglavnom zbog inflacije. Međutim, Plenković nikad nije i neće najaviti, primjerice, kad bi Hrvatska mogla dostići Sloveniju u BDP-u po stanovniku, a kamoli koju drugu usporedivu zemlju koja je trenutačno ispred nas. Osim što se hvali "stabilnošću", iz njegovih se nastupa u zadnjih osam godina ne može prepoznati kakvu to on ekonomsku viziju zastupa. Sve upućuje na slijepo održavanje naslijeđenog modela u kojemu udio ukupne države (ovdje uključujem i javna poduzeća) prelazi 60 posto BDP-a. Dakle, dolaskom Plenkovića na vlast ništa se bitno nije promijenilo, a HDZ je i dalje ostao primarni zaštitnik neproduktivnog i stagnantnog ortačkog kapitalizma (crony capitalism). Stranačka politika i dalje u velikoj mjeri određuje tko se može zaposliti u golemom javnom sektoru, ali i koje tvrtke mogu dobiti poslove na javnim natječajima. Drugim riječima, nismo svi jednaki, a Hrvatska zbog toga zaostaje za razvijenijim društvima.