Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 5
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U RAZGOVORU ZA FEDERALU TV

Plenković: Povjerenje Hrvata i Bošnjaka izgraditi prestankom preglasavanja Hrvata

Sarajevo: Andrej Plenković i Borjana Krišto, potpisali su Sporazum o graničnim prijelazima
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Zoran Krešić/Hina
08.06.2026.
u 22:27

„Moj je dojam da gospođa Filipović ... ima najveće šanse i ja se nadam da će ona dobiti potporu i da će u budućnosti biti jedna od troje članova Predsjedništva“, rekao je Plenković

Premijer Andrej Plenković istaknuo je u ponedjeljak da bi se povjerenje između Hrvata i Bošnjaka u BiH najbrže povratilo kada bi se prestalo s praksom preglasavanja Hrvata pri izboru u državno predsjedništvo. Plenković je u intervjuu za Federalnu televiziju ocijenio da preglasavanje Hrvata u Predsjedništvo BiH predstavlja anomaliju koja nije bila zamišljena dejtonskim sporazumom „Smisao dejtonskog sporazuma je bio da se zaustavi rat i da se vrati povjerenje. A povjerenje se može napraviti s dosta jednostavnim pristankom na novu izbornu arhitekturu. I tu bi se onda, po meni, sve te tenzije nekako stavile sa strane. Diglo bi se povjerenje“, rekao je hrvatski premijer. 

Pritom je naveo da bi osobno bio protiv situacije u kojoj bi eventualno Hrvati nametali političke predstavnike Bošnjacima.  Po njegovim riječima tijekom susreta s bošnjačkim vjerskim i političkim predstavnicima, ali i srpskim dužnosnicima Hrvatska nastoji pomoći uspostavi povjerenja triju zajednica.  "Mislim da smo učinili jako puno, da se ti odnosi omekšaju, da se približe“, rekao je. 

Bošnjaci su u četiri navrata birali Željka Komšića za hrvatskog člana Predsjedništva, a nastavak takve prakse najavljuje se na izborima ove godine kandidaturom Slavena Kovačevića za hrvatskog člana Predsjedništva BiH.  Upitan kako komentira postojanje dva kandidata hrvatskih stranaka u BiH, Darijane Filipović iz HDZ-a BiH i Zdenka Lučića, koji je kandidat oporbene petorke, premijer Plenković, koji je i čelnik HDZ-a, rekao je kako to dovodi do rasipanja hrvatskih glasova. Svejedno je izrazio uvjerenje da će predstavnica sestrinskog HDZ-a pobijediti na izborima ujesen ove godine. 

„Moj je dojam da gospođa Filipović ... ima najveće šanse i ja se nadam da će ona dobiti potporu i da će u budućnosti biti jedna od troje članova Predsjedništva“, rekao je Plenković. 

Ključne riječi
predsjedništvo BiH Andrej Plenković BiH

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar "Godina ima 55 nedjelja"
"Godina ima 55 nedjelja"
22:44 08.06.2026.

Ovo su tako naivne izjave da je to prestrašno.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!