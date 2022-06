Kompleksaši kasne jer su zabrinuti da ih nitko neće primijetiti budu li točni

Zakasnio joj je, a onda je krivnju svalio na nju, tvrdeći da je zakasnila ona. Imao je skup sa svojim pristašama u Pennsylvaniji 3. kolovoza 2018., i objašnjavao da je tri tjedna prije u Engleskoj četvrt sata čekao kraljicu. “Čekao sam s kraljičinom gardom, divni ljudi.



Došao sam 15 minuta ranije i čekao sa svojom ženom, i to je u redu. To je kraljica, zar ne? Možemo čekati. Ali došao sam ranije”. No ima snimka na kojoj Elizabeta II. stoji sama u svečanoj loži tih 15 minuta, razgovara s gardom i čeka Trumpa.