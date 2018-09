Kombiniraj i kreni! na Europskom tjednu mobilnosti od 16. do 22. rujna

Europski tjedan mobilnosti održava se svake godine od 16. do 22. rujna kako bi se potaklo europske lokalne vlasti na uvođenje i promicanje mjera održivog prijevoza te pozvalo stanovnike da isprobaju alternative korištenju automobila. Pod motom Kombiniraj i kreni! ovogodišnji Europski tjedan mobilnosti usredotočen je na multimodalnost - korištenje različitih načina kretanja za dolazak na odredište - koji će biti predstavljeni na središnjem događanju 22. rujna na Europskom trgu u Zagrebu, u organizaciji Predstavnštva Europske komisije u Hrvatskoj. Uz mimohod centrom grada u koji će biti uključeni svi građani koji koriste različite načine kretanja kroz grad - pješaci, biciklisti, policija na biciklima, roleri, skateboarderi, osobe s tjelesnim invaliditetom – 22. rujna obilježit će se i Dan bez automobila.

Europljani vole raznolikost – u hrani, modi, glazbi – no kada je riječ o načinu kretanja od točke A do točke B, mnogi od nas drže se samo jednog načina mobilnosti. Glavni cilj Europskog tjedna mobilnosti u 2018. je potaknuti ljude da iskušaju različita rješenja kretanja ponuđena u njihovim gradovima, kako bi se razbilo uvriježeno mišljenje da su osobni automobili jedina prikladna mogućnost prijevoza. U urbanim sredinama nude nam se brojne mogućnosti mobilnosti, motorizirani i nemotorizirani načini koji mogu biti zajednički, javni ili pojedinačni, klasični ili novi – hodanje, vožnja biciklom, električnim romobilom, ili hoverboardom, javni prijevoz (autobus, tramvaj, vlak) i sl. Primjerice, hodanje na posao na kratkim relacijama (do 5 km) osigurava na 30 minuta vježbanja dnevno, što je preporučljivo kako bismo ostali zdravi i puni kondicije. Studije su dokazale da ljudi koji hodaju najmanje 25 minuta na dan mogu očekivati da će prosječno živjeti dulje 3 do 7 godina.

Foto: Promo

„Kombiniranjem različitih načina kretanja omogućuje se optimizacija njihovih prednosti za građane, – u smislu troškova, obveza i organizacije vlastitog vremena, a tu su i prednosti za društvo - smanjenje zagađenja i zagušenja prometa, poboljšanje kvalitete života i zdravlja“ poručio je Branko Baričević, voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj i pozvao na središnje događanje 22. rujna na Europski trg u Zagrebu od 10 do 14 sati kada će svi građani moći isprobati različite alternativne načine prijevoza. Ovogodišnji Europski tjedan mobilnosti uključit će u program i osobe s tjelesnim invaliditetom i ukazati na važnost što bolje prometne infrastrukture za ovaj dio populacije, kao i slabovidnih ili slijepih osoba, pa će svi zaineteresirani građani moći isprobati kako je to hodati centrom grada s povezom preko očiju, uz pomoć edukatora iz Udruge slijepih Zagreb. Posebna je poslastica za sve posjetitelje vožnja turističkim vlakom ZET-a jedinstvenom rutom kroz centar i Gornji Grad, osmišljenom u povodu ovogodišnjeg Europskog tjedna mobilnosti.

22. rujna Dan bez automobila u Zagrebu, ali i brojnim gradovima diljem Europe

Od njegovog pokretanja 2002. godine, utjecaj Europskog tjedna mobilnosti neprestano raste, kako diljem Europe tako i u svijetu. Primjerice, lani je kampanja srušila rekord u broju sudionika: čak 2526 velikih i malih gradova iz 50 zemalja organiziralo je tijekom tog tjedna brojne aktivnosti. Više od polovice gradova sudionika uvelo je stalne mjere, njih ukupno 7 993, prvenstveno se usmjeravajući na upravljanje mobilnošću, pristupom i novom ili unaprjeđenom biciklističkom infrastrukturom. Vrhunac tjedna je Dan bez automobila, kojem je cilj dodatno ohrabriti građane da iskušaju i druge oblike prijevoza. U 2017. Dan bez automobila obilježilo je 1 352 malih i velikih gradova.

Budite i vi dio Europskog tjedna mobilnosti, dođite na Europski trg u Zagrebu 22. rujna i iskušajte različite oblike kretanja kroz grad! Saznajte više ovdje . #Kombinirajikreni!