Kolumbijski predsjednik optužio je američke ICE agente da se ponašaju poput 'nacističkih brigada'

Sjedinjene Države tretiraju druge zemlje kao dio vlastitog carstva i takav pristup nosi ozbiljne posljedice za međunarodne odnose, rekao je kolumbijski predsjednik Gustavo Petro koji vjeruje kako postoji stvarna prijetnja da će Donald Trump pokrenuti vojne akcije protiv Kolumbije. SAD riskira transformaciju iz globalne sile koja dominira svijetom u zemlju koja se postupno izolira od međunarodne zajednice, dodao je neki dan Petro u intervjuu za BBC, u kojem si je dao oduška, pa je optužio i agente američke Službe za imigraciju i carine (ICE) da se ponašaju poput "nacističkih brigada". Trump i Petro čuli su se prošlog tjedna telefonom i dogovorili da će se "u bliskoj budućnosti" sastati u Bijeloj kući. Hoće li Petro poput venezuelanskog predsjednika Madura biti doveden u SAD u lisicama, tko bi ga znao. Već idući dan Peterovi komentari su, naime, dali naslutiti da se tenzije nastavljaju, a onda je uslijedio i intervju za BBC u koje spominje "nacističke brigade" koje je Trump rasporedio u nekoliko gradova kako bi provodili imigracijske zakone. Petro kaže da ICE ne samo da lovi Latinoamerikance po ulicama već ubija i građane Sjedinjenih Država.