Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 166
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
EP RUKOMET 2026.
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
GUSTAVO PETRO, NOVA TRUMPOVA META

Kolumbijski predsjednik optužio je američke ICE agente da se ponašaju poput 'nacističkih brigada'

Autor
Ivica Beti
12.01.2026.
u 16:38

Trump ga je optužio da je vođa kolumbijskih kartela i najavio blokadu subvencija kolumbijskoj vladi za suzbijanje i zaustavljanje proizvodnje droge. "Ne poslujem kao vi, ja sam socijalist. Vjerujem u solidarnost, opće dobro i zajedničke resurse", naveo je Petro

Sjedinjene Države tretiraju druge zemlje kao dio vlastitog carstva i takav pristup nosi ozbiljne posljedice za međunarodne odnose, rekao je kolumbijski predsjednik Gustavo Petro koji vjeruje kako postoji stvarna prijetnja da će Donald Trump pokrenuti vojne akcije protiv Kolumbije. SAD riskira transformaciju iz globalne sile koja dominira svijetom u zemlju koja se postupno izolira od međunarodne zajednice, dodao je neki dan Petro u intervjuu za BBC, u kojem si je dao oduška, pa je optužio i agente američke Službe za imigraciju i carine (ICE) da se ponašaju poput "nacističkih brigada". Trump i Petro čuli su se prošlog tjedna telefonom i dogovorili da će se "u bliskoj budućnosti" sastati u Bijeloj kući. Hoće li Petro poput venezuelanskog predsjednika Madura biti doveden u SAD u lisicama, tko bi ga znao. Već idući dan Peterovi komentari su, naime, dali naslutiti da se tenzije nastavljaju, a onda je uslijedio i intervju za BBC u koje spominje "nacističke brigade" koje je Trump rasporedio u nekoliko gradova kako bi provodili imigracijske zakone. Petro kaže da ICE ne samo da lovi Latinoamerikance po ulicama već ubija i građane Sjedinjenih Država.

Ključne riječi
SAD predsjednik Donald Trump Kolumbija Gustavo Petro

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!