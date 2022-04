Kolege preminulih policajaca šokirani: Jurica (30) godinama sudjelovao na natjecanju u spremnosti

Jučerašnja tragedija u Ivancu šokirala je kolege preminulih Jurice B. (30) i Ivane B. (45), istaknuo je načelnik PU varaždinske Predrag Benčić.

Jurica je nekoliko godina zaredom sudjelovao na međunarodnom "Memorijalu bojnik Davor Jović – Prvi za Hrvatsku", kao pripadnik Interventne jedinice policije PU varaždinske. Njega i kolegu primio je 2019. tadašnji načelnik PU varaždinske. Jurici je to bilo već četvrto natjecanje u spremnosti.

VIDEO Užas u Ivancu: Muškarac i žena pronađeni mrtvi u stanu su policijski službenici

Ministarstvo unutarnjih poslova 2019. godine predstavljalo je 20 policajaca iz interventne, temeljne, specijalne i granične policije, koji su prošli i pripremu iz policijskih do kvalifikacijskih gađanja pištoljem HS 9 i jurišnom puškom VHS D2. Fizički i psihički zahtjevna utrka predviđala je svladavanje 12 zadataka pod opterećenjem od 17,9 kilograma opreme i naoružanja na stazi dugoj 40 kilometara.

Ivana je navodno radila u graničnoj policiji.

Podsjetimo, Ivanec je u nedjelju popodne postao mjesto poprišta strašnog zločina. Policija je dobila dojavu oko 13:40, a policijski službenici koji su bili poslani na mjesto događaja pronašli su tijela svojih kolega.

- Policajac je ubio kolegicu s kojom je bio u vezi i potom je nazvao policiju. Rekao je što je učinio i nakon toga počinio samoubojstvo - ispričao nam je mještanin koji je želio ostati anoniman.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL Policijski očevid u Ivancu

- To vam se dogodilo u mojoj zgradi, ali ja sam na drugom ulazu, tako da nisam ništa čula sve do pola pet, kad me nazvala prijateljica i pitala što se to dogodilo kad ima toliko policije. Pojma nisam imala. Ne poznajem vam ja te ljude, znam da u zgradi žive policajci, ali nisam bila u kontaktu s njima - kaže nam stanarka iz zgrade u kojoj su pronađena tijela žene i muškarca, policijskih službenika. Nije, dodaje, čula pucnjeve.

Očevidom je utvrđeno da je smrt dvoje policijskih službenika u Ivancu u nedjelju popodne, nastupila djelovanjem vatrenog oružja, izjavio je zamjenik županijske državne odvjetnice u Varaždinu Darko Galić.