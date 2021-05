Kod Mure u slobodu poletjele sove i škanjci

Na području Međimurske županije organizirano je prvo puštanje na slobodu nekoliko vrsta ptica zahvaljujući suradnji javne ustanove za zaštitu prirode Međimurska priroda s udrugom za zaštitu divljih životinja AWAP. Nakon oporavka u oporavilištu na lokaciji uz Muru poletjele su sove kukuvije, šumska sova i škanjci. Zoran Horvat, voditelj Centra za zbrinjavanje divljih životinja AWAP iz Kraja Gornjeg kod Zaprešića, vodio je puštanje ptica u suradnji s djelatnicima Međimurske prirode.

– Počeli smo raditi 2003. Godišnje primimo oko 800 životinja koje pokušavamo rehabilitirati i pustiti ih u prirodu. Većinu ih uspijemo spasiti. Najviše na oporavak pristižu ptice, uglavnom grabljivice, zatim sove i rode. Ptice koje su u prirodi najmnogobrojnije, kao što su kukuvije, male ušare, škanjci, u najvećem broju dolaze do nas. Dojave o ugroženim pticama dolaze preko javnih ustanova za zaštitu prirode, veterinarskih stanica i privatnih nalaznika. Životinje nam uglavnom dovoze nadzornici i čuvari prirode javnih ustanova. Kod prihvata ptice predsjednica udruge Ingeborg Bata, ujedno i veterinarka, pregleda pticu, određuje treba li liječenje, operacija ili drugi postupak s pticom. Nakon veterinarskog pregleda ptica dolazi u oporavilište gdje se ponovo uspostavlja letna kondicija te se one vraćaju u formu uz dobro hranjenje. Ako se radi o mladim pticama koje su došle do oporavilišta kao bebe, pokušavamo ih naučiti na plijen koji će morati same loviti. Kad su ptice oporavljene, vraćaju se u svoja staništa gdje će se brzo vratiti svom prirodnom okruženju – kaže Horvat. U godinu dana na slobodu puste oko 70 posto primljenih ptica.

Od početka godine Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije i AWAP uspješno su proveli akciju spašavanja, zbrinjavanja i vraćanja u prirodu sedam rehabilitiranih jedinki ptica, od kojih šest pripada strogo zaštićenim vrstama.

Među njima je i orao štekavac koji je pronađen ozlijeđen. Nakon deset mjeseci rehabilitacije bio je spreman za povratak u prirodu. Populacija te ptice u Hrvatskoj se procjenjuje na 150 parova pa je to vraćanje u prirodu, kažu stručnjaci, bilo od velike važnosti za održavanje stabilne populacije najvećeg europskog orla.