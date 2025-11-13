Koalicija iračkog premijera Al-Sudanija prva na izborima

Koalicija koju vodi irački premijer Muhamed Šija al-Sudani prva je na iračkim parlamentarnim izborima, objavilo je u srijedu Neovisno visoko izborno povjerenstvo.Al-Sudani je na izborima održanim u utorak tražio drugi mandat, ali mnogi razočarani mladi birači izbore smatraju sredstvom kojim će etablirane stranke podijeliti iračko naftno bogatstvo.

Al-Sudani se pokušao predstaviti kao vođa koji će Irak pretvoriti u uspješnu priču nakon mnogo godina nestabilnosti, tvrdeći da se okrenuo protiv etabliranih stranaka koje su ga dovele na vlast.

Nijedna stranka ne može sama osnovati vladu, pa stranke osnivaju koalicije s drugim skupinama, što može potrajati mjesecima. Parlament ima 329 zastupnika. Odziv birača, po konačnim podacima, bio je 56,11 posto, objavilo je izborno povjerenstvo.