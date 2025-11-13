Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
Iračko izborno povjerenstvo:

Koalicija iračkog premijera Al-Sudanija prva na izborima

Supporters of the Reconstruction and Development Coalition celebrate after preliminary election results were announced in Baghdad
Foto: AHMED SAAD/REUTERS
1/5
VL
Autor
Hina
13.11.2025.
u 04:00

Al-Sudani se pokušao predstaviti kao vođa koji će Irak pretvoriti u uspješnu priču nakon mnogo godina nestabilnosti, tvrdeći da se  okrenuo protiv etabliranih stranaka koje su ga dovele na vlast.

Koalicija koju vodi irački premijer Muhamed Šija al-Sudani prva je na iračkim parlamentarnim izborima, objavilo je u srijedu Neovisno visoko izborno povjerenstvo.Al-Sudani je na izborima održanim u utorak tražio drugi mandat, ali mnogi razočarani mladi birači izbore smatraju sredstvom kojim će etablirane stranke podijeliti iračko naftno bogatstvo.

Al-Sudani se pokušao predstaviti kao vođa koji će Irak pretvoriti u uspješnu priču nakon mnogo godina nestabilnosti, tvrdeći da se  okrenuo protiv etabliranih stranaka koje su ga dovele na vlast.

Nijedna stranka ne može sama osnovati vladu, pa stranke osnivaju koalicije s drugim skupinama, što može potrajati mjesecima. Parlament ima 329 zastupnika. Odziv birača, po konačnim podacima, bio je 56,11 posto, objavilo je izborno povjerenstvo.

Ključne riječi
Irak

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-11-12/PXL_DPA_221224_125931448.jpg
Premium sadržaj
Video sadržaj
22
PRESKUPO OSIGURANJE

Stroži propisi ugrozili stoljetnu tradiciju: Gradovi diljem Njemačke otkazuju sajmove

Na dan kada je započeo sudski proces protiv 50-godišnjeg liječnika iz Saudijske Arabije, koji je osumnjičeni za napad na prošlogodišnji božićni sajam u Magdeburgu u kojem je ubijeno šest osoba, a više od 300 ih je ozlijeđeno, donesena je odluka da se ovogodišnji božićni sajam u tom gradu, koji je trebao početi 20. prosinca, zasad ne smije održati

Učitaj još

Kupnja