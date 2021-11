Klub koji razbija predrasude: Najsjajniji primjer života i suživota u gradu

Proteklih su desetljeća na području Vukovara djelovali brojni sportski klubovi, tako da je grad dao i brojne poznate i velike sportaše. Tako je i danas kada u Vukovaru djeluje mnoštvo klubova koji okupljaju veliki broj članova, ali i djece. Ipak, među svim tim klubovima godinama se ističe Ženski odbojkaški klub ENNA Vukovar za koji građani s ponosom kažu kako je “ukras Vukovara”. Kako i koliko Vukovarci gledaju na žensku odbojku govori i to da su njihove utakmice znale okupiti i više od 500 gledatelja koji su stvarali pravu sportsku atmosferu, neuobičajenu za odbojkaške utakmice, o kojoj se pričalo širom Hrvatske. Zbog pandemije na domaćim utakmicama više nema toliko gledatelja, ali vukovarske odbojkašice i dalje predstavljaju ukras i ponos Vukovara.

To je klub u kojem danas većinom igraju domaće igračice, s nekoliko pojačanja sa strane, gdje su djevojke između sebe prije svega prijateljice i gdje se nikada nije gledalo tko je koje nacionalnosti, vjeroispovijesti…

Potvrđuje nam to i kapetanica seniorskog tima Barbara Kelava koja kaže kako se djevojke i međusobno druže, posjećuju, viđaju te da u klubu vlada odlična atmosfera.

- Mi domaće igračice uvijek se trudimo prihvatiti igračice sa strane, što one osjete tako da vrlo brzo i one postaju dio “naših obitelji”. Naš klub je zapravo spoj cura sa svih strana i na to smo ponosni. Imamo i Hrvatica i Srpkinja, ali na to se ne gleda. Posjećujemo se i na rođendane, Božiće, Uskrse, slave i slična slavlja. Domaće igračice ostaju dok se djevojke sa strane mijenjaju, ali zauvijek ostajemo prijateljice. Mislim kako je ŽOK ENNA Vukovar zaista jedna posebna i pozitivna priča iz našega grada, ali i svakako jedan od najuspješnijih ženskih ekipnih kolektiva ne samo u Vukovarsko-srijemskoj županiji nego i u Slavoniji - kaže Barbara Kelava. Riječi kapetanice potvrđuje i Marta Lukić koja je zbog kluba i obveza u klubu pomalo sa strane stavila i fakultet u Beogradu koji je upisala. Marta je u klubu od 2012. godine i prošla je sve kategorije prije nego je postala standardna igračica seniorske momčadi.

- Osobno sam više nego zadovoljna sa svime u klubu, a koliko znam, tako razmišljaju i ostale igračice. Prijateljice smo, družimo se i zato imamo više nego dobru atmosferu. Tako su se prema nama postavile predsjednica i trenerica i sve se to prenosi dalje među nas. Poslije pobjeda se radujemo, poslije poraza tugujemo, ali nikada nema nikakvih teških riječi - kaže Lukić.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL 10.11.2021.,Vukovar - Trening odbojkaskog kluba Vukovar u dvorani OS Dragutin Tadijanovic. Photo:Davor Javorovic/PIXSELL

Pozitivna atmosfera

A,da je ŽOK ENNA Vukovar spoj djevojaka sa svih strana Hrvatske pokazuje i to da imaju igračice iz Rijeke, Slavonskog Broda, Čepina i Poreča.

Larisa Pauletić je od ove godine članica kluba u koji je, preko Osijeka, došla iz svoga Poreča. Donedavno je bila i članica juniorske reprezentacije Hrvatske. Govoreći o svome novom klubu i Vukovaru kaže kako je najviše toga čula preko medija u kojima su o gradu prevladavale ne baš vedre vijesti.

- Iskreno, o gradu zaista nisam puno znala, ali sada, poslije nekoliko mjeseci provedenih ovdje, mogu reći kako sam više nego zadovoljna, kao i da sam promijenila mišljenje o Vukovaru. Grad zaista lijepo izgleda i ima niz sadržaja ne samo za mlade nego i sve stanovnike grada - ističe Larisa Pauletić.

Trenerica seniorske momčadi je Ivana Džamarija, inače rođena Dubrovčanka, koja je u klubu kao igračica i sada kao trenerica već deset godina. Govoreći o gradu kaže kako se promjene vide na svakom koraku i da je iz godine u godinu sve ljepši i uređeniji.

- Zadovoljna sam. Tijekom godina stvorili smo jednu pozitivnu atmosferu koju održavamo i danas. Ljudi često imaju nekakvo pogrešno mišljenje o gradu zbog raznih stereotipa i medijskih napisa, ali kada osoba dođe u Vukovar, upozna grad i Vukovarce, vrlo brzo promijeni mišljenje - kaže Ivana Džamarija koja je i pomoćna trenerica juniorske reprezentacije Hrvatske.

Žele biti akademija

Najviše je brine činjenica što je u mlađim kategorijama kluba osjetno manje djece, a i na tribinama je manje gledatelja. I to, kako kaže, govori koliko se Vukovaraca iselilo.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL 10.11.2021.,Vukovar - Trening odbojkaskog kluba Vukovar u dvorani OS Dragutin Tadijanovic. Photo:Davor Javorovic/PIXSELL

Na čelu ŽOK ENNA Vukovar je Marijeta Majer iz Andrijaševaca, nedaleko od Vinkovaca, koja je u klub došla kao igračica. I danas trenira s prvim timom, ali igra samo kada mora. Ona je postala predsjednica kluba kada je on zapao u teškoće i kada su kao glavnog sponzora pronašli tvrtku ENNA. Funkcioniranje kluba pomaže i Grad Vukovar.

- Zadovoljna sam svime učinjenim, posebno kada se zna da imamo mladi tim, ali smo ipak u vrhu hrvatske ženske odbojke. U klubu imamo preko sto djevojčica koje treniraju u raznim kategorijama. Imamo i školu odbojke. Veliki je to pogon tako da tražimo još trenera - kaže Marijeta Majer.

S ponosom ističe kako je ŽOK ENNA Vukovar najuspješniji ženski sportski klub u Slavoniji koji ima osvojena dva KUP-a Hrvatske (2011. i 2012.) što su i najveći sportski uspjesi kluba.

- Plan mi je da klub u budućnosti dodatno raste. Voljela bih da postane Akademija i da imamo svoju dvoranu gdje bi treneri bili zaposleni na puno radno vrijeme i tijekom cijeloga dana radili s djecom. To mi je želja, a hoćemo li uspjeti u tome, vidjet ćemo - ističe.

Dok se to ne ispuni, ŽOK ENNA Vukovar ostat će i dalje jedan od prepoznatljivih ukrasa koji na najbolji način pokazuje što je Vukovar danas i klub koji svime što radi razbija sve predrasude o njemu.

VIDEO Ovčara je mjesto najvećeg zločina u Domovinskom ratu: Smaknuto preko 260 civila i ranjenika iz Vukovarske bolnice