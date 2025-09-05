Ključni je motivirajući faktor kod Trumpa strah, čak i više od njegovog neutaživog apetita za moći

Može biti izazov objasniti sve vijesti koje Donald Trump obično generira u jednom danu. Taj se zadatak čini gotovo nemogućim kad uzmemo u obzir da je od moje posljednje kolumne prošlo mjesec dana. Kolovoz je možda relativno miran u mnogim dijelovima svijeta, ali od početka do kraja mjeseca u Trumpovom Washingtonu bilo je događaja koji izazivaju vrtoglavicu.
Gdje početi? U posljednja četiri tjedna predsjednik je otpustio ključnog člana odbora Federalnih rezervi (Središnje banke). Taj potez, koji je pravno upitan i trenutačno je pod sudskom revizijom, unaprijedio bi Trumpove napore da stekne kontrolu nad Federalnim rezervama i iskorijeni njihovu neovisnost koja je ključna za globalno povjerenje u stabilnost američkog gospodarstva. Također je otpustio direktoricu Centra za kontrolu bolesti, vodeće javne zdravstvene ustanove u zemlji, jer se opirala anti-znanstvenoj politici koju Trumpov luđak ministar zdravstva i socijalnih usluga, Robert F. Kennedy, Jr., nastoji nametnuti američkoj javnosti.
Nakon što je prisilio vodeća sveučilišta i odvjetničke tvrtke da kapituliraju pred njegovim zahtjevima, Trump sada ima za cilj oblikovati industrijsku politiku zemlje i primorati privatne tvrtke da se pokore njegovoj volji
