Ključni geopolitički i ideološki boj Europe – Rusija protiv Britanije

Ne mogu se sjetiti trenutka u međunarodnim odnosima u kojem je razlika između dobrog i pogrešnog, između dobra i zla, bila toliko očigledna." Rekao je to u ožujku 2022., samo desetak dana nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, tadašnji britanski premijer Boris Johnson. Od prvog dana općeg ruskog napada na Ukrajinu, Velika Britanija bila je najvjerniji ukrajinski saveznik i vjerojatno globalno najgorljiviji protivnik Rusije. To nije bilo slučajno – između Rusije i Velike Britanije, između Vladimira Putina i svih britanskih premijera razvilo se tijekom godina suparništvo veće od bilo kojeg drugog u Europi koje je ušlo u pore ne samo ponašanja Londona i Moskve već i duboko u svjetonazor koji su obje vlade usvojile. To je suparništvo gotovo ušlo u psihu oba naroda. Dok danas u međunarodnoj areni američka vlada pod Donaldom Trumpom pokušava balansirati između Kijeva i Moskve pa su se pritom odnosi između Washingtona i Moskve poboljšali, Rusiji je ostao jedan pravi ideološki protivnik na Zapadu – "mitska", "pokvarena", "ratnohuškačka" Britanija. U Londonu se jako slične stvari mogu čuti o Putinovoj Rusiji – "diktatura koja pokreće ratove i ubija ljude". Kako je došlo do toga, jedno je od važnijih, ali i prešućenijih pitanja europske geopolitike politički korektnog 21. stoljeća.