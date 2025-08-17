'Klanjač' iz Širokog Brijega vrh je ledene sante radikalne salafitske zajednice

Sanin Musa nije uspio izvesti svojevrsni džihadistički desant na Široki Brijeg i tamo obaviti islamski vjerski obred klanjanja. A to mu vjerojatno nije bilo ni na kraj pameti. Puno je teorija i može se tek nagađati što je u pozadini ovog incidenta koji je odvukao pozornost s drugih događaja. U zemlji u kojoj mjesecima traje svojevrsni medijsko-politički rat između separatista iz Banje Luke i unitarista iz Sarajeva, oslikan u crno-bijeloj tehnici "spašavanja Bosne" i njezina razaranja, Musa je bio "predah". No, pokazao je zapravo koliko je malo potrebno da u Bosni i Hercegovini uzavre krv te se počne ponovno govoriti u kategorijama nasilja, sukoba, incidenata.