Zoran Krešić
Autor
Zoran Krešić

'Klanjač' iz Širokog Brijega vrh je ledene sante radikalne salafitske zajednice

17.08.2025. u 10:33

Službena Islamska zajednica u BiH posve se ogradila od poteza teologa i političara Sanina Muse, no propovjednici Pezić i Ljakić govore da postoji viša dimenzija problema

Sanin Musa nije uspio izvesti svojevrsni džihadistički desant na Široki Brijeg i tamo obaviti islamski vjerski obred klanjanja. A to mu vjerojatno nije bilo ni na kraj pameti. Puno je teorija i može se tek nagađati što je u pozadini ovog incidenta koji je odvukao pozornost s drugih događaja. U zemlji u kojoj mjesecima traje svojevrsni medijsko-politički rat između separatista iz Banje Luke i unitarista iz Sarajeva, oslikan u crno-bijeloj tehnici "spašavanja Bosne" i njezina razaranja, Musa je bio "predah". No, pokazao je zapravo koliko je malo potrebno da u Bosni i Hercegovini uzavre krv te se počne ponovno govoriti u kategorijama nasilja, sukoba, incidenata.

Komentara 2

Pogledaj Sve
PI
Prezime i ime
11:05 17.08.2025.

Bosanska verzija naših klečavaca..

KR
Kradomicekradeze&
11:06 17.08.2025.

Možda je klanjač iz Širokog ideju dobio gledajući klečavce iz Zagreba? Kad se religija koristi za zapišavanje terena onda negdje u podsvijesti treba imati na umu da na istu ideju mogu doći i drugi. Ipak još uvijek živimo na Balkanu koji je sada još začinjen i došljacima iz Azije.

