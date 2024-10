Što nam donosi ostatak jeseni? Vakula kaže: Očekuju se više temperature, no to ne znači da će biti vruće...

Iako se prema posljednjim danima može činiti da je ovogodišnji rujan bio nešto hladniji no inače, preliminarne analize podataka sa službenih meteoroloških postaja diljem zemlje pokazuju da je situacija upravo suprotna. Pozitivno odstupanje od prosječnih vrijednosti bilo je rangu 1 do 2 stupnja Celzijeva, otkriva meteorolog Zoran Vakula, uz napomenu da podatci još nisu provjereni i potvrđeni od strane klimatologa DHMZ-a.

On je za HRT kazao da je u Dubrovniku ovo bio 12. najtopliji rujan u povijesti mjerenja, na Maksimiru u Zagrebu 13., a u Osijeku 17. prema srednjoj temperaturi zraka. Tome su pridonijele tople večeri, dodaje. I ukupna mjesečna količina oborina nadmašila je prosjek, u Dubrovniku je u samo osam dana izmjereno 335 litara kiše po četvornom metru. Ako ta brojka bude potvrđena, radit će se o 2. najvećoj ukupnoj rujanskoj količini oborine u povijesti mjerenja, odmah nakon rekordne 2014. kada je palo 363 litara. Vakula ističe da su čak tri dana nadmašeni dosadašnji dnevni rekordi.

Neka mjesta, poput Osijeka, i dalje su ispod prosjeka u ukupnoj količini oborina u prvih devet mjeseci 2024. godine, no u većini zemlje ovo je jedna od kišnijih godina od kada postoje mjerenja. Temperature su pak posvuda bile značajno više od prosjeka te bi se ova godina mogla ubrajati u "najtoplije u povijesti mjerenja" uz 2007., 2018. i 2023.

"No, kao i do sada - to ne znači da neće biti i hladnijih razdoblja. Dapače. Prvo već sljedećih dana, kad će i kiša ponovno ponegdje biti obilna, osobito na Jadranu i područjima uz njega, gdje će nevolje stvarati i najprije jugo, zatim i bura" zaključio je Vakula. Još danas možemo uživati u pretežno sunčanom i ugodnom vremenu, a krajem dana sa zapada stiže naoblaka. Na Jadranu se očekuje umjereni vjetar, a temperature će biti između 16 i 20 na kopnu, te 20 i 23 stupnja Celzijeva u Dalmaciji.

U srijedu pretežno oblačno, na sjevernom Jadranu i u gorju mjestimice moguća kiša koja krajem dana može biti i obilna, prognozira DHMZ. Navečer na Jadranu vjerojatni lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom uz umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar koji će poslijepodne okretati na sjeverni, prolazno na udare i jak. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo. Temperature će ostati identične današnjima, no zbog kiše je na snazi žuti meteoalarm za sve regije osim osječke, kninske, splitske i dubrovačke.

