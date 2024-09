Temperature će pasti do 3 °C, bit će još kiše: Evo kakvo vrijeme donosi početak listopada

Prvi dan listopada bit će u većini krajeva pretežno sunčan, no sa zapada će postupno rasti naoblaka. Krajem dana na sjevernom Jadranu mjestimice se očekuje kiša. Ujutro je ponegdje moguća kratkotrajna magla, ponajprije u Posavini. Vjetar će biti uglavnom slab. Na Jadranu u noći i ujutro puhat će lokalno umjerena bura, u Dalmaciji poslijepodne sjeverozapadnjak, a na sjevernom Jadranu jugozapadnjak i jugo krajem dana u jačanju. Najniža temperatura zraka bit će od 3 do 8, a na Jadranu od 11 do 15 °C. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom između 16 i 20, a na Jadranu 20 i 23 °C, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Vrijeme će od srijede biti oblačnije, uz povremenu mjestimičnu kišu, osobito na Jadranu i uz njega i obilnije pljuskove s grmljavinom. Dnevna temperatura zraka bit će niža od prosječne za početak listopada, no jutra će biti toplija nego početkom tjedna, navodi HRT.

"Do petka u unutrašnjosti većinom oblačno i kišovito, pri čemu u srijedu i četvrtak ponegdje može pasti i obilnija kiša. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, u četvrtak i petak sjeverni i sjeveroistočni. Bit će hladnije od prosjeka, bez izraženog dnevnog hoda temperature zraka. Na Jadranu promjenjivo i nestabilno, često uz kišu, pa i u oblika pljuskova s grmljavinom, koji ponegdje mogu biti i jače izraženi. Puhat će umjereno do jako jugo, a u četvrtak i petak na sjevernom i srednjem dijelu bura i sjeverozapadnjak", prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.