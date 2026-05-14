Denis Romac
Denis Romac

Hoće li Trump izdati Tajvan? Xi ima jače karte nego poraženi Trump

FILE PHOTO: FILE PHOTO: Trump meets Xi at the G20 leaders summit in Osaka, Japan
KEVIN LAMARQUE/REUTERS
14.05.2026. u 11:35

Nijedan cilj zbog kojeg je Trump krenuo u rat nije ostvaren. Hormuški tjesnac, koji je prije bio otvoren i slobodan, sada je pod čvrstom kontrolom iranske Republikanske garde

Iz američke perspektive, teško je i zamisliti nepovoljniji trenutak za posjet Donald Trumpa Pekingu od ovoga sadašnjeg. Koliko god Trump uporno isticao svoje prijateljstvo s kineskim čelnikom Xi Jinpingom, u ovom trenutku, da se poslužimo njegovom omiljenom frazom, Xi Jinping drži znatno jače karte od poraženog i ranjenog Trumpa. Trump je zbog svog rata protiv Irana prije nekoliko tjedana morao odgoditi posjet Pekingu, nadajući se da će sukob biti brzo okončan, što je već bio jasan znak slabosti, ali danas se nalazi u još nepovoljnijoj situaciji s obzirom na to da se njegova operacija "Epski bijes" u međuvremenu pretvorila u epski fijasko.

Xi Jinping Donald Trump

Vérité Indolore56
12:08 14.05.2026.

Atena opet raste, a Sparta opet strahuje? Iza ceremonije, zastava i diplomatske uljudnosti tu je pitanje koje je mnogo starije od Trumpa, Xija, Pekinga i Washingtona - može li svijet preživjeti trenutak u kojem jedna sila više ne želi biti podređena, a druga još ne zna kako prestati biti gospodar? U povijesti je identificirano čak 16 slučajeva u kojima je nova velika sila ugrožavala staru - 12 tih slučajeva je završilo ratom. To ne znači da je rat zakon prirode. Znači da promjena hijerarhije proizvodi paranoju, a paranoja zatim počinje izgledati kao razborita državna politika. No, u ovom našem slučaju, očito 17. u nizu, je li moguće izbjeći zamku i jesu li dvije sile svjesne tko je Atena, a tko Sparta?

