Hoće li Trump izdati Tajvan? Xi ima jače karte nego poraženi Trump

Iz američke perspektive, teško je i zamisliti nepovoljniji trenutak za posjet Donald Trumpa Pekingu od ovoga sadašnjeg. Koliko god Trump uporno isticao svoje prijateljstvo s kineskim čelnikom Xi Jinpingom, u ovom trenutku, da se poslužimo njegovom omiljenom frazom, Xi Jinping drži znatno jače karte od poraženog i ranjenog Trumpa. Trump je zbog svog rata protiv Irana prije nekoliko tjedana morao odgoditi posjet Pekingu, nadajući se da će sukob biti brzo okončan, što je već bio jasan znak slabosti, ali danas se nalazi u još nepovoljnijoj situaciji s obzirom na to da se njegova operacija "Epski bijes" u međuvremenu pretvorila u epski fijasko.