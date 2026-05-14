'Lov na tihog ubojicu' u Osijeku, Splitu i Puli

Povišen krvni tlak - hipertenzija - vodeći je uzrok smrtnosti, a budući da često ne pokazuje simptome, preventivni pregledi od presudne su važnosti kako bi educirali javnost i otkrili one koji su ugroženi, a da to i ne znaju.

Povodom Svjetskog dana hipertenzije, Hrvatska liga za hipertenziju i njena poznata višegodisnja javnozdravstvena akcija Lov na tihog ubojicu obilježavaju svjetski dan hipertenzije organizirajući 'lov' u tri hrvatska grada, dajući tako potporu globalnoj inicijativi Maj Mjesec Mjerenja. U samo dva dana, stručni timovi Lige obići će tri hrvatska grada kako bi građanima pomogli u kontroli „brojeva“ koji život znače. "Lov na tihog ubojicu“ moguć je isključivo zahvaljujući nesebičnom angažmanu volontera Hrvatske lige za hipertenziju. Na terenu će s građanima raditi liječnici, medicinske sestre, nutricionisti, kineziolozi, studenti medicine te učenici medicinskih škola, koji daruju svoje vrijeme i stručnost za zdraviju budućnost Hrvatske.

Raspored akcija i lokacije:

OSIJEK: Petak, 15. svibnja | 10:00 – 12:00 h Trgovački centar Portanova

SPLIT (Žrnovnica): Petak, 15. svibnja | 17:00 – 19:00 h Ispred Ljekarne Pablo

PULA: Subota, 16. svibnja | 10:00 – 14:00 h Caffe Bar La Resistance, Emova ul. 1, 52100, Pula

Na svim lokacijama građani će moći obaviti besplatne preventivne preglede:

Mjerenje krvnog tlaka verificiranim uređajima;

Određivanje razine ukupnog kolesterola u krvi;

Određivanje razine šećera u krvi;

Analizu sastava tijela na metaboličkoj vagi;

Stručno savjetovanje s liječnicima i nutricionistima o optimalnim vrijednostima i pravilnoj prehrani.

"Naš je cilj spriječiti teške posljedice poput srčanog i moždanog udara. Pozivamo građane da postanu 'lovci', a ne 'lovina' te da iskoriste ovu priliku za razgovor sa stručnjacima o svojim nalazima i životnim navikama“, poručuju iz Hrvatske lige za hipertenziju.