Kina poziva na smirivanje trgovinskog i carinskog rata, Trump: Ovo je ekonomska revolucija i mi ćemo pobijediti

Između 300 i 600 milijardi dolara godišnje. Toliko bi Sjedinjene Američke Države mogle prikupiti od carina koje su se danas počele primjenjivati, izračunao je američki ministar financija Scott Bessent. Carinici su krenuli s naplatom osnovnih carina od 10 posto na sav uvoz iz brojnih država, a sljedeći krug uvođenja dodatnih stopa najavljen je za idući tjedan.

Trump nije zabrinut

Kina, koja je odmah najavila protucarine od 34 posto od 10. travnja, danas je poručila da je "tržište reklo svoje", komentirajući pad tržišta dionica u SAD-u. Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun objavio je grafikon s pokazateljima američkih burzi i naglasio da je trgovinski i carinski rat koji je SAD počeo protiv svijeta ničim izazvan i neopravdan. Kina poziva SAD na deeskalaciju, smirivanje trgovinskog rata i rješavanje odnosa putem ravnopravnih konzultacija s državama. Investitori diljem svijeta strahuju od inflacije i recesije, no američki predsjednik Donald Trump nije zabrinut. - Ovo je ekonomska revolucija i mi ćemo pobijediti - poručio je i dodao: - Držite se, neće biti lako, ali rezultat će biti za povijest. Zanimljivo je i da ministar financija Bessent za pad dionica na burzama krivi i kineski model umjetne inteligencije koji je kompanija DeepSeek lansirala u siječnju. Guverner HNB-a Boris Vujčić rekao je da ovakvo uvođenje carina nije dobro.

– Da su carine dobre, imali bi ih već prije. Imali smo desetljeća smanjivanja barijera za slobodu protoka roba i usluga, a sada smo vrlo snažno krenuli u drugom smjeru. To može dovesti do smanjenja gospodarske aktivnosti, pada rasta BDP-a i rasta cijena – inflacije. Zašto? Zato što carina nije ništa drugo nego porez na robu ili uslugu koja prelazi granicu i tako povećava cijenu. Nadam se da će idući dani rezultirati time da ćemo vidjeti ublažavanje ovakvih namjera da se dignu carine i da ćemo izbjeći loše scenarije snažnijeg pada BDP-a ili rasta cijena – istaknuo je Vujčić. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu sutra će o carinama razgovarati s Trumpom u Bijeloj kući, a ako to tog susreta dođe, Netanyahu će biti prvi strani državnik koji će osobno pregovorima s Trumpom pokušati dogovoriti što povoljnije uvjete za svoju zemlju. Talijanski ministar gospodarstva Giancarlo Giorgetti protivi se uvođenju protucarina Sjedinjenim Državama jer Italija teži "deeskalaciji".

– Trebali bismo izbjeći pokretanje politike protucarina koja bi mogla biti štetna za sve, a posebice za nas – kazao je Giorgetti. Američki mediji izvijestili su da je nekolicina republikanskih zastupnika u Senatu SAD-a pokrenula inicijativu da oba doma američkog parlamenta moraju odobriti carine, a ako to ne učine, da se ukinu u roku do 60 dana. To znači da u redovima vladajuće Republikanske stranke nisu svi oduševljeni Trumpovim potezima i da se javlja pokret otpora. Senator Ted Cruz rekao je da bi carine mogle predstavljati "goleme rizike" za američko gospodarstvo i republikance, a produljeni trgovinski rat bio bi "užasan ishod" za Amerikance. Velike tvrtke poput Applea i Nikea već osjećaju posljedice.

Moraju osjetiti bol

Britanski premijer Keir Starmer rekao je da će odgovor Ujedinjenog Kraljevstva biti vođen nacionalnim interesom i izgledno je da se neće žuriti s odmazdom.

– Akcija koju je poduzela američka vlada potpuno je nelogična. Naštetit će samim Sjedinjenim Državama. Povećat će troškove, ukinut će radna mjesta i smanjiti rast – izjavio je za BBC Ralph Goodale, visoki povjerenik za Kanadu u Ujedinjenom Kraljevstvu, i dodao da Sjedinjene Države moraju "osjetiti bol".

