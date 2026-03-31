Kina oživljava ambiciozni hladnoratovski projekt poznat kao 'Treća fronta': Satelitske snimke otkrile što se događa?

Dok se odnosi s Washingtonom sve više pogoršavaju, Kina intenzivno oživljava Mao Zedongov ambiciozni hladnoratovski projekt poznat kao 'Treća fronta'. Naime, riječ je o masovnom programu premještanja i izgradnje vojnih tvornica duboko u unutrašnjosti zemlje, daleko od obale, kako bi osigurala opstanak i sposobnost odgovora u slučaju izravnog sukoba sa Sjedinjenim Državama. Projekt 'Treća fronta' pokrenut je 1964. godine po naredbi Maoa. Tada je mobilizirano više od 15 milijuna ljudi, a uloženo je preko 200 milijardi juana u izgradnju tajnih vojnih i industrijskih postrojenja u udaljenim planinskim područjima provincija Sichuan, Gansu i Ningxia. Cilj je bio stvoriti „treću liniju“ obrane koju neprijatelj (SAD ili SSSR) ne bi mogao lako uništiti, za razliku od obalnih područja koja su bila izložena napadima, piše Guardian.

Nakon Maoove smrti i poboljšanja odnosa s Amerikom, većina tih tvornica napuštena je ili pretvorena u civilne svrhe. Međutim, danas se ta strategija vraća. U srpnju 2024. Komunistička partija donijela je rezoluciju o razvoju „strateške unutrašnjosti“ i osiguranju rezervnih planova za ključne industrije. Xi Jinping naglašava nacionalnu samodostatnost i otpornost, a satelitske snimke pokazuju pojačanu aktivnost u starim područjima Treće fronte, uključujući širenje nuklearnog arsenala.

"Ono što je sada drugačije jest da je Kina u mnogo jačoj poziciji nego prije… Pokušavaju izgraditi sposobnost drugog udara protiv Sjedinjenih Država. Prije nisu imali nikakvu sposobnost udara", kazao je povjesničar Covell Meyskens s Naval Postgraduate School. "Šezdesetih godina Kina je bila vrlo siromašna zemlja. Sada je, barem u zapadnom Pacifiku, ravnopravni protivnik. Mogu se boriti s nama ili barem izdržati", dodao je.

Kina trenutno ima oko 600 nuklearnih bojevih glava, a broj se očekuje da će se više nego udvostručiti. Vojni proračun porastao je s jedne šestine američkog 2012. na trećinu 2024. godine (317,6 milijardi dolara), dok su uvozi oružja pali za više od 70 posto zahvaljujući domaćoj proizvodnji. U starim područjima Treće fronte, poput ruševina tvornice Hongguang u Sichuanskim planinama (izgrađene 1966. za proizvodnju borbenih zrakoplova i vojnih lasera), danas vlada tišina.

"Vrlo malo ljudi je ostalo. Većina stanova je prazna. Devedesetih je ovdje bilo prosperitetno, puno ljudi… Sada imaju više novca pa svi odlaze u gradove", kaže jdn lokalni stnovnik. Stručnjaci upozoravaju da je ovo jasan znak povratka u razdoblje neprijateljstva. "Definitivno se vraćamo u neprijateljsko stanje… Nalazimo se u nekoj vrsti hladnog rata“, ističe Meyskens.