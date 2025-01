Kerum se javio sa skijanja: Idemo na lokalne izbore, svi zainteresirani za sudjelovanje neka nam se jave!

Bivši dugogodišnji gradonačelnik Splita Željko Kerum najavio je kako će se njegova stranka ponovno kandidirati na nadolazećim lokalnim izborima. Kerum se javio svojim pratiteljima sa skijanja u Italiji, odakle je već objavio nekoliko fotografija obilaska gradića i lokalnih muzeja pršuta, najavljujući kako će isto napraviti i u Hrvatskoj, a muzej će nazvati - Kerum.

Međutim, u posljednjoj je objavi podijelio fotografiju svoje obitelji sa skijanja, dok je on u to vrijeme bio fokusiran na izradu strategije za lokalne izbore. Ovaj čelnik Hrvatske građanske stranke najavio je kako će on i njegovi suradnici na izbore izaći samostalno.

- Dragi moji evo vam slika od mojih skijaša. Još dva dana pa se vraćamo, hvala Bogu. Ja lagano pijem čaj i pravim plan kako dići postotak u idućoj Puljkovoj anketi. Što se tiče lokalnih izbora, kandidirat ćemo se u svim općinama i gradovima i u Splitsko- dalmatinskoj županiji. Idemo samostalno. Ovim putem pozivam sve koji su zainteresirani sudjelovati s nama da se jave. Naš program je jasan i konkretan, a iza nas postoje rezultati u svakom smislu, a pogotovo u ljudskom. Vaš Kerum! - poručio je bivši gradonačelnik.

