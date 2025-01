Primorac na promidžbu potrošio četiri puta više od Milanovića

Predsjednički kandidat Dragan Primorac (HDZ i partneri) na izbornu je promidžbu do konca prošlog tjedna potrošio 854.000 eura, a Zoran Milanović (SDP i partneri) 215.00 eura, pokazuju njihova financijska izvješća koja je u utorak ujutro objavilo Državno izborno povjerenstvo (DIP). Primorac je spomenute troškove napravio u razdoblju od 18. rujna prošle do 3. siječnja ove godine, a Milanović od 25. studenoga prošle godine do 3. siječnja ove godine.

Maksimalan iznos koji za oba izborna kruga smije potrošiti svaki od dvojice predsjedničkih kandidata je 1.274.138,96 eura. Primorac je od 637 donatora dobio 387.526 eura, a Milanović od njih 15 ukupno 15.362 eura.

Obojica kandidata donacije mogu prikupljati i dalje, najkasnije do završetka izborne promidžbe, dakle petka, 10. siječnja, do ponoći. Koliki će biti njihovi konačni izborni troškovi, znat će se tek u veljači. Naime, i Primorac i Milanović dužni su zaključno s 11. veljače DIP-u dostaviti konačno financijsko izvješće o financiranju promidžbe.

