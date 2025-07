Kekin: HDZ izmjenama zdravstvenih zakona ponovno ne rješava probleme zaštite pacijenata u Hrvatskoj

“Hrvatski pacijenti ni s novim zakonima o zdravstvenoj zaštiti i obveznom zdravstvenom osiguranju neće dobiti skrb koja im je zaista potrebna”, istaknula je u priopćenju dr.sc. Ivana Kekin dr.med., predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora i članica stranke Možemo!

Ministri zdravstva dolaze i odlaze, kaže, a HDZ-ova većina u Saboru iznova donosi zakone koji su nedorečeni, ne štite interese pacijenata ni javni interes. Osvrnula se na ovotjedne prijedloge izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, koji su se pred saborskim zastupnicima našli netom prije ljetne saborske stanke. Najavila je niz amandmana Kluba Možemo! na te zakone čije prijedloge smatra nedovoljnima.

Podsjeća kako je već ranije upozoravala da teški onkološki pacijenti godinama imaju naknadu od jedva 200 eura mjesečno a njome bi trebali pokrivati sve svoje mjesečne troškove, koji su često veći nego kod zdravih osoba. “Naknade za bolovanje nisu se mijenjale čak dvoznamenkasti broj godina, pa ukoliko si te nesreće da si jako dugo bolestan imaš dodatnu nesreću da ti je ionako mizerna naknada određena 2014., ista takva i 2025., unatoč luđačkoj inflaciji i apsolutnom rastu cijena svega”, rekla je Kekin i dodala kako se cijena hrane, režija i stanovanja iz 2014. godine možemo samo s nostalgijom sjećati.

Stranka Možemo! je u siječnju ove godine uložila prijedlog izmjena i dopuna Zakona kojim bi se naknada za bolovanje usklađivala jednom godišnje sa rastom prosječne plaće u RH čime bi se bolesnike, a pogotovo one s najtežim i najduljim oboljenjima zaštitilo od teškog siromaštva. Kekin je ocijenila kako je taj pritisak ipak djelomično urodio plodom, jer se naknade zaista podižu i sada bi trebale iznositi od minimalnih 500 do maksimalnih nešto više od 900 eura, ali upozorava kako ove izmjene Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju uopće ne predviđaju usklađivanje s inflacijom, odnosno rastom cijena i troškova života i rastom prosječne plaće, niti je predviđen ikakav model budućeg usklađivanja naknada s troškovima života za oboljele.

“Hrvatska je po Ustavu socijalna država, zamišljena i zapisana kao država u kojoj skrbimo za one koji su u potrebi. Dugo i teško bolesni, često onkološki pacijenti su u potrebi i neprihvatljivo je da im ova država ne može ponuditi barem usklađivanje njihovih ionako ne prevelikih naknada ( dakle od 500- 900 eura) s rastom prosječne plaće”, naglasila je Kekin.

Istaknula je i kako HDZ-ov prijedlog izmjena Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju opet nije uredio da prekid trudnoće bude plaćen od strane HZZO-a odnosno da za građanke RH bude besplatan kao i druge usluge iz zdravstvene skrbi, kao što to uređuje čitav niz zemalja EU, počevši od nama susjedne Slovenije.

Govoreći o prijedlogu izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti, podsjetila je kako je saborski klub Možemo! zatražio da se izmjenama i dopunama Zakona uvede obavezna suspenzija osoba protiv kojih se vodi kazneni postupak za kaznena djela protiv spolne slobode, odmah nakon što je objavljena informacija da je ginekolog iz KBC Osijek, nepravomoćno osuđen za silovanje pacijentice, na radnom mjestu nastavio raditi tamo gdje je navodno kazneno djelo i počinio.

Ovim izmjenama Zakona to se i uvodi, obvezna suspenzija do okončanja kaznenog postupka, s time da će se do okončanja postupka toj osobi isplaćivati 60-80% posto plaće, što saborski klub Možemo! pozdravlja. No, Kekin naglašava kako je ponovno propuštena prilika za zaštitu javnog interesa, jer nije prihvaćen prijedlog Možemo! da se, ukoliko osoba bude pravomoćno osuđena, iznos naknada koje je primila dok nije radila mora vratiti zdravstvenoj ustanovi, a u slučaju da je oslobođena da joj se nadoknadi razlika do pune plaće.

“Ne treba trošiti previše riječi na neefikasnost pravosudnog aparata u RH, a upravo ovakav prijedlog izmjena Zakona otvara prostor za višegodišnje uživanje 80 posto plaće, bez rada, koje i u slučaju pravomoćne presude za nekoliko godina neće biti vraćeno. Tako netko poput ranije spomenutog osječkog ginekologa razvlačenjem sudskog postupka može i mirovinu dočekati privremeno udaljen s radnog mjesta primajući 80% nemale liječničke plaće. To je potpuno neprihvatljivo!”, rekla je Kekin i najavila kako će sve navedeno klub Možemo! tražiti kroz amandmane i zaključke.