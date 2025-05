Ministrica zdravstva: Pogriješili smo, primarnu zaštitu vraćamo u fokus

Pobrkali smo prioritete i primarna zdravstvena zaštita izgubila je prioritet pred bolničkom, zato ćemo primarnu vratiti u fokus, kazala je ministrica zdravstva Irena Hrstić na kongresu Udruge poslodavaca u zdravstvu u Vodicama. Priznala je i da Ministarstvo kasni s donošenjem Pravilnika o osnaživanju mladih liječnika, Pravilnika o kriterijima za dodjelu specijalizacija te onim o dvojnom radu liječnika.

– Kasnimo s mnogim pravilnicima, ali to nije na štetu pružanja zdravstvenih usluga. Ti će pravilnici u roku od šest mjeseci biti u primjeni – obećala je ministrica. Pravilnik o osnaživanju mladih liječnika predviđa mogućnost rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti od šest do 12 mjeseci nakon diplome, što bi ih trebalo stručno i praktično osnažiti i donijeti neke bodove i prednost pri izboru specijalizacije. Na novinarsko pitanje o rezultatima kontrole izvanrednih javnih nabava, ministrica je rekla da "nema nikakvih spektakularnih otkrića o kojima bi trebalo odmah obavijestiti javnost".

Novi prosvjed najavilo je nešto više od stotinu fizioterapeuta, koje matična Komora odbija upisati u Registar iako im je Ministarstvo izdalo licence. – To je izazov koji traje godinama i Ministarstvo je stalo na stranu tih mladih ljudi. Moja je obaveza s Komorom naći rješenje. Postoje zakonske osnove kojih se moramo pridržavati i upravo je i jedan sudac izdao licencu – kazala je Irena Hrstić.

Dug prema veledrogerijama trenutačno premašuje 700 milijuna eura, a većina bolnica plaća lijekove nakon 240 dana i više. Da bi se dosegnuo rok plaćanja unutar 120 dana, bilo bi potrebno više od 500 milijuna eura pa se postavilo pitanje kada će se to podmiriti. – Na vrijeme. Cilj je do kraja godine doći na rokove plaćanja do 120 dana – poručila je ministrica.

