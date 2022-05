Kćeri britanskog humanitarca kojeg su zarobili Rusi: 'Pripremamo se za najgore'

Kćeri britanskog humanitarca zarobljenog u Ukrajini izjavile su za Sky News da se "spremaju na najgore". Courtney Coman (17) i njezina sestra Chelsea (20) kažu da ne vjeruju da će se njihov otac "uskoro vratiti kući", nakon što ga je ruska vlada optužila da je plaćenik.

Paul Urey (45) zarobljen je 25. travnja na kontrolnoj točki izvan grada Zaporižja na jugoistoku zemlje zajedno s Dylanom Healyjem (22) kolegom britanskim dobrovoljcem.

Njegove kćeri nisu znale da je on u Ukrajini sve dok nisu saznale da je zarobljen. "Stvarno ne znamo ništa, hoće li biti dobro tamo, hoće li se vratiti kući ili se vratiti u Ukrajinu pri razmjeni zarobljenika", kaže Courtney. "Jednostavno ne znamo, pa se pripremamo za najgore. Ali nadajući se najboljem", dodaje njezina sestra.

Obje su, kažu, uznemirene zbog cijele situacije. Courtney vjeruje da im otac nije rekao kamo ide jer bi mu one rekle da to ne radi i spriječile bi ga.

Njihov otac se pojavio na ruskoj televiziji u lisicama na kojoj kaže da je otputovao u Ukrajinu jer nije vjerovao u prikaz ruske invazije od strane britanskih medija. No njegove su kćeri rekle za Sky News kako vjeruju da je njihov otac bio pod prisilom kada je to govorio. "On nikada ne bi rekao ništa protiv svoje vlastite zemlje, nikada", kaže Chelsea.

"Video nije nešto što smo htjeli vidjeti, ali u isto vrijeme nam je drago što imamo jer znamo da je on dobro, da je živ", dodaju.

Ured britanske vlade za vanjske poslove i Commonwealth priopćio je da još uvijek pokušava saznati informacije o pritvaranjima Ureya i Healyja.

