Zrinjevac proteklog vikenda postao ordinacija na otvorenome: završen šesti Back Together Summit

Besplatni preventivni pregledi, razgovori o debljini, burnoutu, digitalnoj usamljenosti, ADHD-u i longevityju te podrška poznatih lica obilježili su ovogodišnje izdanje društveno odgovornog medicinsko-komunikacijskog summita Back Together.

Proteklog vikenda zagrebački Zrinjevac ponovno je postao mjesto na kojem se o zdravlju govorilo otvoreno, pristupačno i bez bijelih hodnika koji kod mnogih bude nelagodu. Završeno je šesto izdanje Back Together Summita, društveno odgovornog medicinsko-komunikacijskog projekta koji su pokrenuli Tajana i Natko Beck, a koji je i ove godine građanima donio besplatne preventivne preglede, razgovore sa stručnjacima i edukativan program za sve generacije.

Podršku summitu pružila su brojna poznata lica, liječnici, znanstvenici i javne osobe, među kojima i prva dama Sanja Musić Milanović te pročelnica Gradskog ureda za zdravstvo Lora Vidović. Njihov dolazak dodatno je naglasio važnost zdravstvene pismenosti i preventive, osobito u trenutku kada se o zdravlju sve češće govori tek kada problem već postane vidljiv.

Ovogodišnji program otvorio je niz tema koje su izravno povezane sa suvremenim načinom života. Govorilo se o debljini kao jednom od vodećih javnozdravstvenih izazova, debljina, burnoutu, mentalnom zdravlju djece i mladih, ADHD-u, digitalnoj usamljenosti, povremenom i pasivnom pušenju, novim tehnologijama za kontrolu dijabetesa te longevity temama poput odnosa ubrzanog životnog ritma, metabolizma i zdravog starenja.

Uz panele i radionice, građani su mogli obaviti i niz besplatnih preventivnih pregleda, od dermatoloških, kardioloških, oftalmoloških i pulmoloških pregleda do ultrazvuka štitnjače i karotida, mjerenja šećera, tlaka i masnoća, alergoloških testiranja, spirometrije, procjene rizika za osteoporozu i testiranja vezanih uz kvalitetu sna. Time je ovogodišnje izdanje summita donijelo najširi program preventivnih pregleda do sada. Poseban dio programa bio je namijenjen i najmlađima. U sklopu Kids Cornera djeca su mogla testirati vid, ali i kroz aktivnosti Poliklinike za zaštitu djece i mladih sudjelovati u edukativnim i zabavnim sadržajima koji su im zdravlje približili na njima razumljiv i neopterećen način.

„Jako smo sretni što smo i ove godine uspjeli približiti zdravlje građanima kroz besplatne preventivne preglede i otvorene razgovore o temama koje se tiču svih nas. Vjerujemo da upravo ovakav pristup može potaknuti ljude da više brinu o sebi i da prevenciju počnu doživljavati kao prirodan dio svakodnevice“, izjavila je osnivačica summita Tajana Beck.

Back Together Summit i ove je godine okupio građane svih dobnih skupina, od umirovljenika do roditelja s malom djecom, potvrdivši da zdravlje nema dobnu granicu. Misija projekta ostaje jasna: približiti preventivu građanima, maknuti strah iz razgovora o pregledima i pokazati da briga o zdravlju može biti dostupna, jednostavna i dio svakodnevnog života.

