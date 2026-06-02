Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 142
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U Zagrebu

Zrinjevac proteklog vikenda postao ordinacija na otvorenome: završen šesti Back Together Summit

Foto: Promo
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
02.06.2026.
u 13:42

Podršku summitu pružila su brojna poznata lica, liječnici, znanstvenici i javne osobe, među kojima i prva dama Sanja Musić Milanović te pročelnica Gradskog ureda za zdravstvo Lora Vidović

Besplatni preventivni pregledi, razgovori o debljini, burnoutu, digitalnoj usamljenosti, ADHD-u i longevityju te podrška poznatih lica obilježili su ovogodišnje izdanje društveno odgovornog medicinsko-komunikacijskog summita Back Together.
Proteklog vikenda zagrebački Zrinjevac ponovno je postao mjesto na kojem se o zdravlju govorilo otvoreno, pristupačno i bez bijelih hodnika koji kod mnogih bude nelagodu. Završeno je šesto izdanje Back Together Summita, društveno odgovornog medicinsko-komunikacijskog projekta koji su pokrenuli Tajana i Natko Beck, a koji je i ove godine građanima donio besplatne preventivne preglede, razgovore sa stručnjacima i edukativan program za sve generacije.
Podršku summitu pružila su brojna poznata lica, liječnici, znanstvenici i javne osobe, među kojima i prva dama Sanja Musić Milanović te pročelnica Gradskog ureda za zdravstvo Lora Vidović. Njihov dolazak dodatno je naglasio važnost zdravstvene pismenosti i preventive, osobito u trenutku kada se o zdravlju sve češće govori tek kada problem već postane vidljiv.
Ovogodišnji program otvorio je niz tema koje su izravno povezane sa suvremenim načinom života. Govorilo se o debljini kao jednom od vodećih javnozdravstvenih izazova, debljina, burnoutu, mentalnom zdravlju djece i mladih, ADHD-u, digitalnoj usamljenosti, povremenom i pasivnom pušenju, novim tehnologijama za kontrolu dijabetesa te longevity temama poput odnosa ubrzanog životnog ritma, metabolizma i zdravog starenja. 
Uz panele i radionice, građani su mogli obaviti i niz besplatnih preventivnih pregleda, od dermatoloških, kardioloških, oftalmoloških i pulmoloških pregleda do ultrazvuka štitnjače i karotida, mjerenja šećera, tlaka i masnoća, alergoloških testiranja, spirometrije, procjene rizika za osteoporozu i testiranja vezanih uz kvalitetu sna. Time je ovogodišnje izdanje summita donijelo najširi program preventivnih pregleda do sada. Poseban dio programa bio je namijenjen i najmlađima. U sklopu Kids Cornera djeca su mogla testirati vid, ali i kroz aktivnosti Poliklinike za zaštitu djece i mladih sudjelovati u edukativnim i zabavnim sadržajima koji su im zdravlje približili na njima razumljiv i neopterećen način.
„Jako smo sretni što smo i ove godine uspjeli približiti zdravlje građanima kroz besplatne preventivne preglede i otvorene razgovore o temama koje se tiču svih nas. Vjerujemo da upravo ovakav pristup može potaknuti ljude da više brinu o sebi i da prevenciju počnu doživljavati kao prirodan dio svakodnevice“, izjavila je osnivačica summita Tajana Beck.
Back Together Summit i ove je godine okupio građane svih dobnih skupina, od umirovljenika do roditelja s malom djecom, potvrdivši da zdravlje nema dobnu granicu. Misija projekta ostaje jasna: približiti preventivu građanima, maknuti strah iz razgovora o pregledima i pokazati da briga o zdravlju može biti dostupna, jednostavna i dio svakodnevnog života.
 

Ključne riječi
Zrinjevac Zagreb Back Together Summit Natko Beck

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar rubinet
rubinet
14:05 02.06.2026.

Back Together Summita? Kids corner? Pa čemu to? Zar ljudi ne bi došli ako bi bili hrvatski nazivi?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!