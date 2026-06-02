DP rezolucijom o Hrvatima u BiH bacio 'rukavicu u lice' HDZ-u

Zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro još je prije pet dana u intervjuu Novom listu najavio da će njegova stranka predložiti donošenje rezolucije kojom bi se Vladu obvezalo na "potpuno drukčije državne politike prema BiH". Taj intervju, međutim, nije pobudio veliku pažnju, uglavnom zato što Dabro već neko vrijeme, sve otkako je bio prisiljen podnijeti ostavku na poziciju glavnog tajnika DP-a, ostavlja dojam "solo igrača" unutar svoje stranke.



DP je, međutim, sada i službeno objavio dokument u tom smjeru koji potpisuje predsjednik stranke Ivan Penava, a kojim se uz rezoluciju ostavlja i mogućnost donošenja saborske deklaracije, akta s nešto blažim učinkom, bez utvrđivanja konkretnih koraka koje bi Vlada trebala poduzeti. DP traži da se rasprava o rezoluciji/deklaraciji uvrsti već na dnevni red iduće sjednice Sabora, iako sam tekst po svojoj strukturi ne nalikuje ni na deklaraciju ni na rezoluciju, već više na priopćenje u kojem DP kao alat za postizanje jednakopravnosti hrvatskog naroda u BiH zagovara osnivanje posebne izborne jedinice za Hrvate koja bi onemogućila njihovu majorizaciju u izborima za tročlano Predsjedništvo BiH. Ukoliko ne prođe osnivanje posebne izborne jedinice, zazivaju ponovno uspostavljanje Herceg-Bosne, šaljući svim akterima poruku: "Posljednji je čas da se izbjegnu radikalna rješenja".