SNAŽAN POČETAK GODINE

Kraš povećao dobit na milijun eura u prvom kvartalu

29.04.2026.
u 15:39

U sklopu Kraš Grupe posluje pet tvornica - tri u Zagrebu, jedna u Osijeku te Mira u Prijedoru, u kojima je zaposleno gotovo 2.000 radnika

Kraš Grupa je na kraju prvog kvartala ove godine ostvarila neto dobit u iznosu od milijun eura, što je za 951 tisuću eura više od neto dobiti ostvarene u istom razdoblju lani, izvijestili su u srijedu iz Kraša. Ostvarena je EBITDA u visini od 3,3 milijuna eura i viša je za 495 tisuća eura u odnosu na prethodnu godinu, dok EBITDA marža iznosi 7,7 posto.

Grupa je u prvom kvartalu 2026. ostvarila konsolidirane ukupne prihode u iznosu od 45,5 milijuna eura, što je rast za 4,3 posto u odnosu na isto razdoblje 2025. godine. Ukupni konsolidirani rashodi u prvom kvartalu iznosili su, pak, 44,2 milijuna eura, uz rast za 1,7 posto na godišnjoj razini. Grupa je u prvom kvartalu ostvarila volumen prodaje konditorskog asortimana u iznosu od 8.190 tona.

Prvi kvartal 2026. godine, kako je kazao predsjednik Uprave Kraša Tomislav Bagić, obilježio je završetak investicije od 2,3 milijuna eura u novu automatiziranu liniju za pakiranje napolitanki.

"Pozitivni trendovi potvrđuju ispravnost strateškog smjera i stvaraju pretpostavke za daljnje unapređenje poslovnih procesa i ulaganje u razvoj naših zaposlenika. Takav pristup dodatno jača otpornost Kraša u dinamičnom globalnom okruženju i dugoročno učvršćuje našu konkurentsku poziciju, što nam daje osnovu za oprezan, ali realan optimizam u nastavku godine“, poručio je Bagić u izjavi koja se prenosi u priopćenju,

U sklopu Kraš Grupe posluje pet tvornica - tri u Zagrebu, jedna u Osijeku te Mira u Prijedoru, u kojima je zaposleno gotovo 2.000 radnika. Više od polovice ukupne proizvodnje plasira na domaće tržište, dok ostatak izvozi na brojna inozemna tržišta, uključujući države u okruženju, zapadnu Europu te prekomorska tržišta Australije, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država, kao i pojedinih azijskih i afričkih zemalja.

Hrvatski Telekom
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

Hrvatski Telekom povećao prihode i EBITDA u prvom tromjesečju 2026., predložena dividenda od 1,69 eura

Hrvatski Telekom (HT) završio je prvo ovogodišnje tromjesečje s neto dobiti nakon manjinskih udjela od 29,9 milijuna eura, što je za 12,3 posto više nego u istom razdoblju godinu danije, izvijestili su iz te kompanije u srijedu. - S više od 62 milijuna eura ulaganja, širimo optičku i 5G mrežu diljem Hrvatske, gradeći snažnu digitalnu platformu koja nadilazi samu povezivost te podupire gospodarski rast i društveni napredak. To se očituje u kontinuiranom dvoznamenkastom rastu pokrivenosti FTTH mreže (+16%) te daljnjim poboljšanjima performansi 5G mreže koje su usporedive s ponajboljima u Europi, poručila je Nataša Rapaić, predsjednica Uprave Hrvatskog Telekoma

OTP banka
strateška odluka

U Hrvatsku stiže 500.000 novih bankovnih kartica, većina to neće ni primijetiti

Promjene u bankarstvu najčešće zamišljamo kao nešto što traži našu pažnju, odlazak u poslovnicu ili prilagodbu novim pravilima. No ponekad se najveće promjene događaju gotovo neprimjetno i uklapaju se u našu svakodnevicu. Upravo se takav proces trenutačno odvija u Hrvatskoj. Bez dodatnih koraka, promjene navika i uz minimalan angažman korisnika, bankarski sustav OTP banke prolazi kroz značajnu transformaciju koja će za većinu ljudi ostati gotovo nevidljiva, ali osjetna.

