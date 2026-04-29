Kraš povećao dobit na milijun eura u prvom kvartalu

Kraš Grupa je na kraju prvog kvartala ove godine ostvarila neto dobit u iznosu od milijun eura, što je za 951 tisuću eura više od neto dobiti ostvarene u istom razdoblju lani, izvijestili su u srijedu iz Kraša. Ostvarena je EBITDA u visini od 3,3 milijuna eura i viša je za 495 tisuća eura u odnosu na prethodnu godinu, dok EBITDA marža iznosi 7,7 posto.

Grupa je u prvom kvartalu 2026. ostvarila konsolidirane ukupne prihode u iznosu od 45,5 milijuna eura, što je rast za 4,3 posto u odnosu na isto razdoblje 2025. godine. Ukupni konsolidirani rashodi u prvom kvartalu iznosili su, pak, 44,2 milijuna eura, uz rast za 1,7 posto na godišnjoj razini. Grupa je u prvom kvartalu ostvarila volumen prodaje konditorskog asortimana u iznosu od 8.190 tona.

Prvi kvartal 2026. godine, kako je kazao predsjednik Uprave Kraša Tomislav Bagić, obilježio je završetak investicije od 2,3 milijuna eura u novu automatiziranu liniju za pakiranje napolitanki.

"Pozitivni trendovi potvrđuju ispravnost strateškog smjera i stvaraju pretpostavke za daljnje unapređenje poslovnih procesa i ulaganje u razvoj naših zaposlenika. Takav pristup dodatno jača otpornost Kraša u dinamičnom globalnom okruženju i dugoročno učvršćuje našu konkurentsku poziciju, što nam daje osnovu za oprezan, ali realan optimizam u nastavku godine“, poručio je Bagić u izjavi koja se prenosi u priopćenju,

U sklopu Kraš Grupe posluje pet tvornica - tri u Zagrebu, jedna u Osijeku te Mira u Prijedoru, u kojima je zaposleno gotovo 2.000 radnika. Više od polovice ukupne proizvodnje plasira na domaće tržište, dok ostatak izvozi na brojna inozemna tržišta, uključujući države u okruženju, zapadnu Europu te prekomorska tržišta Australije, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država, kao i pojedinih azijskih i afričkih zemalja.