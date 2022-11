Karolina Vidović Krišto osnovala stranku, pozornost privukli uvjeti pod kojima se može učlaniti u nju

Karolina Vidović Krišto predstavila je novu političku stranku. Odlučnost i pravednost. Najveću pozornost privukli su uvjeti koji su određeni onima koji žele ući u stranku.

Naime, svi potencijalni članovi stranke morat će se izjasniti o eventualnom članstvu u tajnim službama totalitarnih sustava, o sudjelovanju u procesu pretvorbe i privatizacije te jesu li osuđeni i za koja kaznena djela.

– Zalažemo se za Hrvatsku koja će biti uređena, a uređena država znači transparentna. Tražimo transparentnost u Hrvatskoj pa transparentni moramo biti i mi. I to nije nikakav bauk, to su apsolutno civilizacijski dosezi i standard u civilizacijskim državama. To treba biti standard u svim važnim i bitnim poslovima, a nema uzvišenijeg djelovanja od služenja svojoj zajednici, što i jest politika. Ona nije vladanje, ona je služenje – rekla je za Večernji list saborska zastupnica Karolina Vidović Krišto dodajući kako smatra da će upravo ti uvjeti i privući ljude k njima jer će, kaže, znati da u Odlučnosti i pravednosti nema ljudi koji su se ogriješili o državu i hrvatske građane.

Prijevremeni izbori

Karolina Vidović Krišto ističe kako negativna selekcija u politici onemogućuje velikom broju poštenih i obrazovanih ljudi sudjelovanje u procesu odlučivanja i vladanja te će stoga u ovoj stranci u prvom ešalonu biti upravo takvi.

– Hrvatska već više od 20 godina funkcionira po principu negativne selekcije, ali ona nije osuđena na razne Jandrokoviće i Plenkoviće koji su dokazano nesposobni. Kod nas će šansu dobiti pošteni i kvalitetni koji dosada nisu dobili priliku pokazati svoje kreativne i druge potencijale. Nama se javljaju ljudi iz državnog sustava koji su kažnjavani zbog rada po zakonu i inzistiranju na transparentnosti i zakonitosti. Ne uklapaju se u tu negativnu selekciju koja vrhušku održava na vlasti – napominje Krišto koja smatra da ta “negativna selekcija” služi upravo da odbije čestite ljude od politike i time osigura nastavak vladanja političkoj vrhuški.

– Ta vladajuća vrhuška nije samo HDZ ili SDP. To je i SDSS, HNS... A korumpirani političari odlaze sa scene kad dođu čestiti, a ta ih vrhuška uvjeravanjem da je politika glib želi obeshrabriti. Ta politička vrhuška mora otići i dok ona ne ode, Hrvatska ne može ići naprijed – dodaje Karolina Vidović Krišto.

Stranka će, kaže, od sada raditi na stvaranju uvjeta za prijevremene izbore “jer je svaki dan ostanka na vlasti nesposobne Vlade izgubljeni novi dan za Hrvatsku”. A u njenom timu su, ističe, i mladi i iskusni obrazovani ljudi. Potpredsjednik stranke je Elvio Kalčić, poduzetnik iz Matulja. Među osnivačima su softverski inženjer iz Silicijske doline Bruno Skračić, Siščanin Srećko Telar, dr. sc. Dražen Kaužljar, Ivica Bebić iz Grubišnog Polja, Dražen Krivski...

– Okosnica djelovanja vidljiva je iz mog dosadašnjeg rada u Saboru. Ništa se ne može razvijati niti implementirati ako ne postoji funkcionalna vladavina prava. Prvo i osnovno je uređeno pravosuđe. Jer u državi gdje nismo jednaki pred zakonom nigdje nismo jednaki i tada vlada kaos. To danas gledamo u Hrvatskoj, a u tom uređenju pravosuđa počinje se s DORH-om. Moramo stvoriti uvjete da se može procesuirati Zlata Hrvoj Šipek, recimo – ističe prioritete rada nove stranke “Odlučnost i pravednost” Vidović Krišto koja smatra kako će borba za ostvarenje toga biti teška.

Korupcijske sramote

– To pokazuje i to što je danas opet Vanja Marušić imenovana za šeficu USKOK-a. Gospođa nije smatrala problematičnim korupcijsku megasramotu Hrvatske Gabrijelu Žalac, i ona je ponovno imenovana. To je ta rak rana hrvatskog društva koju treba izliječiti da se razvija sve ostalo – napominje Karolina Vidović Krišto koja i odbacuje navode kako je osnovala još jednu desničarsku stranku.

– U Hrvatskoj tezu o lijevima i desnima plasiraju korupirana vladajuća vrhuška i neki mediji koji forsiraju tu tezu jer se tako svade narod i hrvatski birači da se ne bave onim elementarnim stvarima. Ako me pitate za usmjerenje stranke – mi imamo apsolutno jasan izborni potencijali – to su svi obespravljeni hrvatski građani. Korupcija nije ni lijeva ni desna, krasti svoju državu, a smatrati se domoljubom to je uvreda zdravog razuma. Domoljublje nije ekskluzivitet lijevih ili samozvanih desnih političara – zaključuje Karolina Vidović Krišto.