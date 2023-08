Karlovac u pripravnosti: Očekuju nevrijeme i obilnu kišu. Stožer održao sastanak

Karlovac je danas objavio da se priprema za obilnu kišu i nevrijeme najavljeno za vikend, dostavljaju se vreće s pijeskom u ugrožene dijelove grada, upozoreni su Vodovod i kanalizacija da su odgovorni za slivnike, a izvođači radova za gradilišta. Nakon sastanka karlovačkog Stožera civilne zaštite rečeno je da se potencijalno najugroženijim dijelovima grada, u koje se dostavljaju vreće s pijeskom, smatraju Borlin i Velika Jelsa.

Cerade i potreban materijal su osigurani, svi slivnici očišćeni, a izvođači radova dodatno upozoreni na odgovornost za gradilišta, istaknuto je na sastanku koji je organiziran zbog najave obilnih oborina i jakog vjetra za petak, subotu i nedjelju. Uslijed "iznimno velikih količina kiše" mogu se očekivati bujične poplave i odroni.

"Sve službe će poduzeti sve preventivne mjere iz svojih nadležnosti da eventualne posljedice budu čim manje", poručili su iz Grada dodajući da će građanima na raspolaganju biti povjerenici Civilne zaštite u mjesnim odborima i gradskim četvrtima.

Karlovački gradonačelnik Damir Mandić pozvao je građane na područjima koja su do sada bila izložena odronima, klizištima i bujičnim poplavama da dodatno zaštite imovinu, a sve građane da vode brigu o vlastitoj sigurnosti, ne izlažu se nepotrebno nevremenu i poštuju privremenu regulaciju prometa.

Za petak su u Hrvatskoj izdana brojna upozorenja. Naoblačenje s kišom i pljuskovima već prijepodne kreće na sjevernom Jadranu, a do kraja dana proširit će se na veći dio zemlje. Mjestimice pljuskovi mogu biti jače izraženi, a ponegdje je moguće i olujno nevrijeme. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, uz izraženije pljuskove jak i olujan sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu umjereno i jako jugo, na sjevernom dijelu od sredine dana u okretanju na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 21, na moru između 20 i 25. Najviša dnevna od 27 do 32 °C, javlja DHMZ.

Za četiri regije izdan je narančasti Meteoalarm, za zagrebačku, karlovačku, gospićku i riječku. Ostatak Hrvatske zasad je pod žutim upozorenjem.

Moguć je jak, na udare i olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar. "Budite na oprezu zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom", upozorava DHMZ. Mjestimice je moguća i obilna kiša. U noći u najsjevernijim krajevima, a od sredine dana i drugdje mogući su izraženiji pljuskovi i grmljavina. "Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", poručuju iz DHMZ-a.

Nepovoljno se vrijeme očekuje i u Sloveniji gdje su izdana upozorenja zbog poplava. "Zbog obilnih padalina u petak navečer, odnosno u noći na subotu, očekujemo izlijevanje rijeka", piše Neurje.si te te ističe kako se obilne padaline očekuju osobito u središnjem dijelu zemlje te na jugoistoku.

"Agencija za zaštitu okoliša izdala je narančasto upozorenje. Ne savjetujemo nikakve aktivnosti u blizini rijeka ili potoka jer je trenutno u tijeku dosta događanja i ljetnih festivala", dodaje se.

