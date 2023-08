Olujno nevrijeme opet prijeti, izdan narančasti alarm: DHMZ objavio kada stiže i koje će dijelove prvo zahvatiti

Još danas će biti sunčano vrijeme, a onda stiže snažna promjena vremena koja će zahvatiti cijelu zemlju. Danas će prema prognozi DHMZ-a biti pretežno sunčano i vruće. Uz jači razvoj oblaka lokalno poneki pljusak i grmljavina, osobito u gorju i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u višim predjelima i jak, a na Jadranu i umjeren do jak južni i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34 °C. Za danas je izdano žuto upozorenje zbog mjestimice mogućeg jakog juga i jugozapadnjaka.

A za petak su izdana brojna upozorenja. Naoblačenje s kišom i pljuskovima već prijepodne kreće na sjevernom Jadranu, a do kraja dana proširit će se na veći dio zemlje. Mjestimice pljuskovi mogu biti jače izraženi, a ponegdje je moguće i olujno nevrijeme. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab, uz izraženije pljuskove jak i olujan sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu umjereno i jako jugo, na sjevernom dijelu od sredine dana u okretanju na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 21, na moru između 20 i 25. Najviša dnevna od 27 do 32 °C.

Za karlovačku i zagrebačku regiju izdan je narančasti Meteoalarm. Ostatak Hrvatske je zasad u žutom.

Moguć je jak, na udare i olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar. "Budite na oprezu zbog krhotina koje lete nošene jakim vjetrom. Mogući su lokalizirani prekidi u aktivnostima na otvorenom", upozorava DHMZ. Mjestimice je moguća i obilna kiša. U noći u najsjevernijim krajevima, a od sredine dana i drugdje mogući su izraženiji pljuskovi i grmljavina. "Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", poručuju iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

U četvrtak još pretežno suho, sunčano i vruće, uz jačanje južine, zatim promjenjivo, osobito u petak i subotu uz pljuskove, grmljavinu, ponegdje i olujno nevrijeme, pri čemu će za vikend i zamjetno osvježiti, javlja HRT. "Za vikend na kopnu svježije, promjenjivo i nestabilno. Glavnina kiše past će s petka na subotu, najprije na sjeveru i zapadu, u subotu na istoku. Pljuskovi s grmljavinom ponegdje će biti izraženi, moguća je obilna kiša. U nedjelju postupno smirivanje, ali i dalje nestabilno. Oblaci, kiša i grmljavina najprije će stići na sjeverni Jadran - već u petak, zajedno s jakim jugom. U Dalmaciji tek poslije, glavninom u subotu, kad će osjetno osvježiti i na jugu. Moguća je obilnija kiša i vrlo vjerojatno nevere na moru. U nedjelju malo mirnije, ponegdje još pljusak, osobito na sjeveru gdje će prolazno zapuhati bura.", prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.

