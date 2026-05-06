Mnogi će ostati bez željenog putovanja? Avioprijevoznici odlučili su se na nepopularan potez

Zrakoplovne kompanije otkazale su 13.000 letova diljem svijeta u svibnju, dok cijene goriva naglo rastu zbog sukoba na Bliskom istoku. Prema podacima analitičke tvrtke za zrakoplovstvo Cirium, prijevoznici su u dva tjedna iz rasporeda uklonili gotovo dva milijuna sjedala. Podaci Ciriuma pokazuju da se ukupan broj dostupnih sjedala na letovima u svibnju na globalnoj razini smanjio sa 132 milijuna na 130 milijuna, javlja Euronews.

Otkazani letovi mogli bi značajno utjecati na pojedince i obitelji koji su rezervirali putovanja u inozemstvo tijekom praznika krajem svibnja u Ujedinjenom Kraljevstvu i dijelovima kontinentalne Europe. Među europskim prijevoznicima koji otkazuju letove su Turkish Airlines, Lufthansa, British Airways i KLM. Brojni Hrvati se, isto tako, žale na ovu situaciju, budući da su im planovi za putovanja i odmore gotovo pa propali.

Prijevoznici su također prešli na manje zrakoplove zbog nestašice avionskog goriva, a uz Turkish Airlines, među najpogođenijima je i njemački nacionalni prijevoznik Lufthansa, koji je iz svog ljetnog reda letenja izbacio oko 20.000 kratkih linija. Od početka sukoba u Iranu u veljači, cijena avionskog goriva više se nego udvostručila, djelomično zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca, čime je prekinuta oko petina svjetske opskrbe naftom.

Na globalnoj razini, mnoge zrakoplovne kompanije povećale su cijene karata na najtraženijim rutama, u potpunosti ukinule letove na manje traženim linijama te nastavljaju koristiti manje zrakoplove kako bi uštedjele gorivo. U Ujedinjenom Kraljevstvu, ministrica prometa Heidi Alexander najavila je privremenu suspenziju pravila prema kojem zrakoplovne kompanije moraju koristiti dodijeljene slotove na aerodromima ili riskirati da ih izgube u korist konkurenata.

U praksi to znači da prijevoznici poput British Airwaysa mogu smanjivati broj letova bez sankcija. Kako proljeće i ljeto odmiču, putnici na najpopularnijim letovima koji ne budu otkazani mogli bi biti preusmjereni na letove drugih dana, što znači da bi njihovi odmori mogli biti kraći nego što su prvotno planirali. Podaci analitičke tvrtke za zrakoplovstvo Cirium pokazuju da su Istanbul i München zabilježili najveći broj otkazanih letova.