Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 141
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
DRASTIČNE MJERE

Mnogi će ostati bez željenog putovanja? Avioprijevoznici odlučili su se na nepopularan potez

Foto: Pixabay
1/3
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
06.05.2026.
u 13:48

Brojni Hrvati se, isto tako, žale na ovu situaciju, budući da su im planovi za putovanja i odmore gotovo pa propali

Zrakoplovne kompanije otkazale su 13.000 letova diljem svijeta u svibnju, dok cijene goriva naglo rastu zbog sukoba na Bliskom istoku. Prema podacima analitičke tvrtke za zrakoplovstvo Cirium, prijevoznici su u dva tjedna iz rasporeda uklonili gotovo dva milijuna sjedala. Podaci Ciriuma pokazuju da se ukupan broj dostupnih sjedala na letovima u svibnju na globalnoj razini smanjio sa 132 milijuna na 130 milijuna, javlja Euronews.

Otkazani letovi mogli bi značajno utjecati na pojedince i obitelji koji su rezervirali putovanja u inozemstvo tijekom praznika krajem svibnja u Ujedinjenom Kraljevstvu i dijelovima kontinentalne Europe. Među europskim prijevoznicima koji otkazuju letove su Turkish Airlines, Lufthansa, British Airways i KLM. Brojni Hrvati se, isto tako, žale na ovu situaciju, budući da su im planovi za putovanja i odmore gotovo pa propali.

Prijevoznici su također prešli na manje zrakoplove zbog nestašice avionskog goriva, a uz Turkish Airlines, među najpogođenijima je i njemački nacionalni prijevoznik Lufthansa, koji je iz svog ljetnog reda letenja izbacio oko 20.000 kratkih linija. Od početka sukoba u Iranu u veljači, cijena avionskog goriva više se nego udvostručila, djelomično zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca, čime je prekinuta oko petina svjetske opskrbe naftom.

Na globalnoj razini, mnoge zrakoplovne kompanije povećale su cijene karata na najtraženijim rutama, u potpunosti ukinule letove na manje traženim linijama te nastavljaju koristiti manje zrakoplove kako bi uštedjele gorivo. U Ujedinjenom Kraljevstvu, ministrica prometa Heidi Alexander najavila je privremenu suspenziju pravila prema kojem zrakoplovne kompanije moraju koristiti dodijeljene slotove na aerodromima ili riskirati da ih izgube u korist konkurenata.

U praksi to znači da prijevoznici poput British Airwaysa mogu smanjivati broj letova bez sankcija. Kako proljeće i ljeto odmiču, putnici na najpopularnijim letovima koji ne budu otkazani mogli bi biti preusmjereni na letove drugih dana, što znači da bi njihovi odmori mogli biti kraći nego što su prvotno planirali. Podaci analitičke tvrtke za zrakoplovstvo Cirium pokazuju da su Istanbul i München zabilježili najveći broj otkazanih letova.
Na tržnice stigle prve trešnje, kupci u šoku zbog cijena: 'Pa jesu li od zlata?!'

Ključne riječi
avioni cijene goriva letovi zračne luke

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!