Vaskularna kirurginja upozorava: 'Ovi suptilni simptomi mogu biti znak da vam srce popušta'

Tijelo često zna da nešto nije u redu puno prije nego što se dogodi veći zdravstveni problem – samo ga trebamo znati slušati. U brzom tempu života lako je ignorirati sitne bolove ili neugodne simptome i uvjeravati se da “nije ništa strašno”. No, upravo ti tihi znakovi mogu biti upozorenje na ozbiljna stanja, pa čak i ona opasna po život.

Dr. Rema Malik, vaskularna kirurginja iz Houstona, istaknula je nekoliko naizgled bezazlenih simptoma koje nikako ne bismo smjeli ignorirati. Kako kaže, “tijelo ne prelazi iz savršenog zdravlja u krizno stanje preko noći – ono šapuće puno prije nego što nastane ozbiljan problem”. Simptomi na koje treba obratiti pažnju:

Nova, stalna bol u nogama na kraju dana

Oticanje gležnjeva koje ostavlja tragove od čarapa

Grčevi u nogama koji se javljaju svaki put nakon određene udaljenosti hoda

Ljudi ove simptome često zanemaruju jer ne zvuče dramatično i ne remete svakodnevni život odmah. No, ignoriranje može dovesti do puno ozbiljnijih posljedica – od rana koje ne zacjeljuju, preko krvnih ugrušaka, pa sve do moždanog ili srčanog udara. Dr. Malik posebno naglašava važnost osluškivanja tijela nakon 40. godine, jer tada rizik od vaskularnih bolesti raste. “Najveći čin brige o sebi je ozbiljno shvatiti poruke vlastitog tijela”, ističe.

Oticanje nogu, gležnjeva ili stopala (edem) može biti znak da srce ne radi kako treba. Radi se o nakupljanju tekućine u tkivima, što često upućuje na slabost srca ili probleme s cirkulacijom. Ako je oticanje praćeno bolovima u prsima, otežanim disanjem, nesvjesticom, osjećajem tjeskobe ili kašljem s tragovima krvi – stručnjaci savjetuju da odmah potražite liječničku pomoć.