Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 125
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
mnogi ih zanemaruju

Vaskularna kirurginja upozorava: 'Ovi suptilni simptomi mogu biti znak da vam srce popušta'

Shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
28.09.2025.
u 21:52

Ljudi ove simptome često zanemaruju jer ne zvuče dramatično i ne remete svakodnevni život odmah.

Tijelo često zna da nešto nije u redu puno prije nego što se dogodi veći zdravstveni problem – samo ga trebamo znati slušati. U brzom tempu života lako je ignorirati sitne bolove ili neugodne simptome i uvjeravati se da “nije ništa strašno”. No, upravo ti tihi znakovi mogu biti upozorenje na ozbiljna stanja, pa čak i ona opasna po život.

Dr. Rema Malik, vaskularna kirurginja iz Houstona, istaknula je nekoliko naizgled bezazlenih simptoma koje nikako ne bismo smjeli ignorirati. Kako kaže, “tijelo ne prelazi iz savršenog zdravlja u krizno stanje preko noći – ono šapuće puno prije nego što nastane ozbiljan problem”. Simptomi na koje treba obratiti pažnju:

  • Nova, stalna bol u nogama na kraju dana
  • Oticanje gležnjeva koje ostavlja tragove od čarapa
  • Grčevi u nogama koji se javljaju svaki put nakon određene udaljenosti hoda

Ljudi ove simptome često zanemaruju jer ne zvuče dramatično i ne remete svakodnevni život odmah. No, ignoriranje može dovesti do puno ozbiljnijih posljedica – od rana koje ne zacjeljuju, preko krvnih ugrušaka, pa sve do moždanog ili srčanog udara. Dr. Malik posebno naglašava važnost osluškivanja tijela nakon 40. godine, jer tada rizik od vaskularnih bolesti raste. “Najveći čin brige o sebi je ozbiljno shvatiti poruke vlastitog tijela”, ističe.

Oticanje nogu, gležnjeva ili stopala (edem) može biti znak da srce ne radi kako treba. Radi se o nakupljanju tekućine u tkivima, što često upućuje na slabost srca ili probleme s cirkulacijom. Ako je oticanje praćeno bolovima u prsima, otežanim disanjem, nesvjesticom, osjećajem tjeskobe ili kašljem s tragovima krvi – stručnjaci savjetuju da odmah potražite liječničku pomoć.
Ključne riječi
bolovi edem moždani udar srčani udar srce

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još