Kao i uvijek žrtve su Kurdi: Trump ih je izdao zbog trgovine s Erdoganom

Kurdi su najveći gubitnici rata u Siriji. U žestokim borbama s ISIL-om imali su mnogo žrtava ali su i oslobodili velik dio tzv. Kalifata. Iako je SAD obećao Kurdima da će im na oslobođenom teritoriju u Siriji, gdje većina Kurda i živi, pomoći u stvaranju države ili autonomije, Kurdi će u Siriji postati najpotlačeniji narod.

Već viđeno

Odluka Donalda Trumpa o povlačenju američkih vojnika iz Sirije usmjerena je upravo protiv Kurda, s obzirom na to da će nakon povlačenja američkih vojnika turska vojska ući na to područje i okupirati ga, čemu u prilog ide i ostavka ministra obrane SAD-a Jima Mattisa te kritike koje dolaze od saveznika SAD-a. To nije prvi put da je Trump prevario Kurde. Kada je Erdogan u kolovozu 2016. na sjeveru Sirije pokrenuo operaciju "Štit Eufrata" protiv kurdskih boraca, Trump je tražio je od kurdskih vojnih postrojba iz sastava YPG-a (postrojbe narodne zaštite) da se povuku s tog područja unatoč tome što su u borbama protiv ISIL-a za taj teritorij izgubile na tisuće boraca.

Tako je nakon dvomjesečne ofenzive turska vojska, bez otpora Kurda, ušla u većinski kurdski grad Afrin na sjeveru Sirije. Naime, kurdski borci su se povukli nakon dogovora između Erdogana i Trumpa, s obzirom na to da su Kurdi tražili povratak sirijske vojske na to područje kako bi ih štitili nakon što im je SAD okrenuo leđa.

Međutim, Kurdi su ponovno podlegli pod pritiskom SAD-a i povukli se iz Afrina jer ih je Trump uvjerio da će i dalje biti saveznici SAD-a u Siriji te da je bolje da u Afrin uđe turska, a ne sirijska vojska.

Nisu samo Amerikanci prevarili Kurde u Siriji. Isto je učinila i Rusija. U zamjenu za pomoć kurdskih snaga u borbama za oslobođenje Alepa od džihadista, Rusija je Kurdima ponudila čak i otvaranje kurdskog predstavništva u Moskvi što bi automatski značilo i priznavanje njihove države.

Galerija: Iran ispalio projektile na militante u Siriji, u napadu sudjelovalo 7 dronova

Naime, Kurde, kojih danas ima oko 35 milijuna i žele potvrdu svoga identiteta i svoju državu, lako je iskoristiti s obzirom na to da bi ti izuzetno hrabri borci, kako muškarci tako i žene, učinili sve samo da jednog dana dobiju svoju državu. Amerikanci su Kurde prevarili i u Siriji i u Iraku gdje su kurdski borci, Pešmerge, bili predvodnica američkim snagama tijekom okupacije Iraka 2003. SAD je tada obećao predsjedniku Regionalne vlade Kurdistana Masoudu Barzaniju da će regija Kurdistan postati nezavisna kurdska država te su ga nagovorili na referendum na kojem se narod tada odlučio za nezavisnost.

Pijuni koje se žrtvuje

SAD nikada nije mario za kredibilitet i mogućnost da će, napusti li Kurde, to utjecati na budući izbor saveznika na Bliskom istoku. Washington ima samo jednog neupitnog saveznika u regiji, a to je Izrael, dok su svi ostali pijuni koje po potrebi koristi i žrtvuje na geopolitičkoj šahovskoj ploči. Irački Kurdi su za to najbolji primjer.

Bivši američki potpredsjednik Joe Biden obećavao je svu moguću podršku Erbilu u stvaranju konfederacije triju država na teritoriju Iraka ili u slučaju proglašenja neovisnosti, a Washington je nedavno poručio da je odvajanje Kurdistana od Iraka neprihvatljivo.

Kurda ima oko 35 milijuna, ali nitko ne priznaje Kurdistan kao državu Kurdi su etnička skupina na Bliskom istoku i najviše nastanjuju regiju poznatu kao Kurdistan koja obuhvaća dijelove između Irana, Iraka, Sirije i Turske. Riječ je o iranskom narodu koji govori kurdskim jezikom i njegovim dijalektima.

Kurda ukupno ima oko 35 milijuna, a većina živi u zapadnoj Aziji, no postoji i značajna kurdska dijaspora u gradovima zapadne Turske, u Azerbajdžanu, Armeniji, Gruziji, Rusiji, Izraelu, Libanonu te u novije vrijeme u Europi i SAD-u.

>> Pogledajte što je ministar Božinović dao izjavu o nestaloj sirijskoj djevojčici