Kandidati za župane potrošili su 900 tisuća eura na kampanju, evo tko nije potrošio ni centa

Gotovo 900.000 eura potrošilo je u promidžbi za lokalne izbore 70-ak kandidata za hrvatske župane, dio ih tvrdi da u promidžbu nije uložio ni euro, dio je prijavio troškove veće od 40.000 eura, biračima su se uglavnom obraćali preko plakata, portala i radijskih postaja. Kandidatkinje za istarsku i karlovačku županicu, Sanja Radolović (SDP) i Martina Furdek-Hajdin (HDZ) prijavile su trošak od 57.300, odnosno 43.200 eura, s druge strane, Matija Posavec, kandidat za novi mandat međimurskog župana, tvrdi da izbore nije potrošio baš ništa, kao ni Mostovi Marin Miletić i Ante Kujundžić, kandidati za primorsko-goranskog i splitsko-dalmatinskog župana.

Po izbornim troškovima, Radolović i Furdek-Hajdin slijede Dalibor Paus, IDS-ov kandidat za istarskog župana (42.700 eura), Ivana Ninčević Lesandrić, kandidatkinja Centra za splitsko-dalmatinsku županicu (40.570), Alen Ružić, HDZ-ov kandidat za primorsko-goranskog župana (40.300), te SDP-ovi Tomislav Golubić i Mihael Zmajlović, kandidati za koprivničko-križevačkog i župana zagrebačkog sa 39.500, odnosno 39.190 eura.

SDP-ov Ostojić i HDZ-ov Andrović nisu potrošili ništa

Među onima koji tvrde da do 10. svibnja, kada je bio rok za prva financijska izvješća, nisu trošili ništa, su i Ranko Ostojić, SDP-ov kandidat za splitsko-dalmatinskog župana, ali i Igor Andrović, kandidat HDZ-ove koalicije za virovitičko-podravskog župana. Razlika između njih je u tome što Ostojić navodi da nije imao ni donacija, a Andrović da je dobio 20.900 eura, najviše, 2.500 eura, dale su mu tvrtka Bistra, Gepo i Građenje Marković.

Bez donacija su i kandidatkinje za požeško-slavonsku županicu, aktualna županica, Antonija Jozić (HDZ) i SDP-ova Martina Vlašić Iljkić. I troškovi su im skromni, prve 5.436, a druge 6.193 eura. Na promidžbu za lokalne izbore najviše se potrošilo u Istarskoj, najmanje u Međimurskoj i Ličko-senjskoj županiji.

Istarska županija: Potrošeno oko 120 tisuća eura

U Istarskoj se županiji u izbornoj promidžbi već zavrtjelo oko 120.000 eura, a po iskazanim troškovima nakon Radolović i Pausa, slijede nezavisni Boris Miletić (14.400 eura), kandidat Možemo Slaven Boljun (oko 4.000 eura) te HDZ-ov Anton Kliman (1.113 eura). Uz već spomenute vidove oglašavanja, Boljun se oglašavao i na televiziji i tiskanim novinama, ali i na društvenim mrežama, čije prednosti dio kandidata za župane, nije prepoznao.

Među onima koji su izdvojili ozbiljniji iznos za društvene mreže, gotovo 2.000 eura, je HDZ-ov Ružić, no to je tek kap u iznosu od 30.000 eura, koliko je uložio u oglašavanje plakatima. Osjetno manje od Ružića, trošili su njegovi protukandidati u Primorsko-goranskoj županiji, Ivica Lukanović (koalicija SDP-a), Nedjeljko Pinezić (koalicija AM) i Morena Lekan (Možemo) potrošili su 14.166 eura, odnosno 6.700, odnosno 723 eura.

Po izbornim troškovima, samo 157 eura, daleko iza karlovačke županice Furdek-Hajdin, ostao je njen protukandidat Srećko Curman. Od donatora je HDZ-ova kandidatkinja dobila 12.750 eura, po 5.000 eura uplatili su joj Ceste Karlovac i Lugplast, tvrtka iz Draganića, Curman samo 300 eura. Kandidatkinja Možemo i SU-a Ana Matan nije potrošila ni dobila ništa.

U Lici se potrošilo manje od 6.500 eura

U Ličko-senjskoj županiji ukupan izborni trošak nije prešao 6.500 eura. HDZ-ov kandidat za župana, aktualni župan Ernest Petry, potrošio je tek nešto više od 5.000 eura, od čega 2.120 eura na poštanske usluge. Jedini izborni trošak Danijela Tušaka (LiPO) je onaj za plakate (1.412 eura), a SDP-ov Krešimir Čulinović i HSLS-ov Ante Franić naveli su da troškove nisu imali, dok je Franiću stranka uplatila 3.000 eura.

Pedesetak tisuća eura na promidžbu potrošili su kandidati za zadarskog župana, najviše, 23.600 eura, HDZ-ov Josip Bilaver. U cijelosti ih je pokrio donacijama (26.400 eura), a najviše su mu, po 2.000 eura, donirali Bruno Mandić, Anić Holding Plus iz Zagreba i putnička agencija Kornati plovidba iz Biograda na Moru. Aktualni župan Božidar Longin uplatio mu je 500 eura.

SDP-ov kandidat Jure Zubčić potrošio je 19.500 eura, od čega trećinu, 6.810 eura, na usluge Hrvatske pošte. Najmanje, 7.168 eura, potrošio je Mate Lukić, kandidat koalicije Nezavisna lista mladih, a 'u cent' isti iznos dobio je od dva donatora preko kojih se oglašavao na portalima, odnosno zakupio ili unajmio prostor za promidžbene aktivnosti.

Šibensko-kninski kandidati potrošili 60-ak tisuća eura

U Šibensko-kninskoj županiji kandidati za župana na predstavljanje biračima potrošili su 60-ak tisuća eura, najviše, 33.600, SDP-ov Petar Baranović. Donacije nije prijavio, no njima se može pohvaliti HDZ-ov Paško Rakić, dobio je 20.700 eura, više nego je potrošio na promidžbu (15.600 eura). Trećina tog iznosa 'otišla' je na plakate, no prepoznao je i prednosti društvenih mreža, pa potrošio oko 2. 700 eura.

Približan iznos u promidžbi za izbore potrošen je i u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u kojoj po troškovima prednjači Ninčević Lesandrić, 40.573 eura. U tom iznosu četvrtinu čini trošak za „ostale nespomenute usluge“. Manje od drugih kandidata u promidžbi je koristila plakate, više društvene mreže, a nije zanemarila ni radijske postaje, ni portale. HDZ-ov Blaženko Boban potrošio je 16.950 eura, a po izvješću, nije koristio ni plakate, ni društvene mreže, biračima se obraćao u tiskanim novinama, na radiju i portalima. Trošak Martine Nimac Kalcina, kandidatkinje HGS-a je 1.250 eura.

Trojica kandidata za dubrovačko-neretvanskog župana ukupno su u promidžbi potrošila oko 27.000 eura, jedina kandidatkinja Terezina Orlić (DDS) financijski izvještaj nije podnijela. Najviše je, 16.600 eura, potrošio HDZ-ov Blaž Pezo, od čega polovicu na plakate, a 6.000 eura na ostale nespomenute usluge. SDP-ov Marko Giljača potrošio je 6.900 eura, a Mostov Božo Petrov samo 3.800 eura, a da od donatora nije dobio ništa.

U Zagrebačkoj županiji potrošeno više od 75.000 eura

Više od 75.000 eura na izbornu promidžbu potrošilo je petero kandidata za župana Zagrebačke županije, najviše, 39.190 eura, Zmajlović te 33.440 eura, aktualni župan Stjepan Kožić. Zmajlović je novac uložio u oglašavanje preko društvenih mreža i radija te grafičke i tiskarske usluge. Preko društvenih mreža i ostalih digitalnih kanala do birača je nastojao doći i Kožić koji je na to ime potrošio 12.500 eura. Mostova Barbara Knežević na billboarde i oglase u novinama potrošila je 2.734 eura, a trošak Danijela Pukšića (NZ), jedinog koji je dobio donacije (600 eura), iznosi 74 eura.

Kandidati za krapinsko-zagorskog župana ukupno su potrošili nešto preko 57.000 eura, aktualni župan koji ide po novi mandat Željko Kolar (SDP) unatrag mjesec dana, potrošio je gotovo 22.000 eura, a od donatora dobio 1.000 eura. Daleko više je dobio, ali i potrošio, Zdravko Tušek (HDZ/HSU). Donatori su mu uplatili 9.000 eura, a na promidžbu je potrošio 35.085 eura, od čega čak 8.552 eura na usluge Hrvatske pošte. HNS-ova Danijela Lončar potrošila je 792 eura, a nezavisni Romeo Vincelj 541 euro.

Donatori 'široke ruke' prema HDZ-ovu Stričaku

Preko 60.000 eura potrošilo se i u Varaždinskoj županiji. Aktualnog župana, HDZ-ova kandidata Anđelka Stričaka (HDZ), financijski je podržao 31 donator uplativši mu 29.050 eura. Najveće donacije, po 10.000 eura, dobio je od tvrtki Hidroing iz Varaždina i Radnik iz Križevaca, koja je u suvlasništvu HDZ-ovca Mirka Habijanca i godinama je među najvećim donatorima HDZ-ovih kampanja. Stričak je potrošio samo 7.832 eura, za billboarde.

Radimir Čačić (Reformisti) od tvrtke Vincek iz Varaždina je ukupno dobio 6.875 eura donacija, a na oglašavanje u novinama, na radiju, preko društvenih mreža i plakata, potrošio je gotovo 23.000 eura. Nešto malo manje, 22.044 eura, potrošio je SDP-ov Bruno Ister. Za 1.280 eura kupio je namirnice, a donacije nije dobio. Krunoslav Lukačić (HNS) potrošio je 7.850, a dobio jednu donaciju od 3.000 eura. Karolina Juzbašić (HNS/HDZ), izazivačica međimurskog župana Posavca, koji navodi da nije imao izbornih troškova, potrošila je 4.278 eura.

Tvrtka Radnik donirala Korena, Stričaka i Miletića

Približno kao u Zagrebačkoj, na izbornu se promidžbu potrošilo i u Koprivničko-križevačkoj županiji, oko 70.000 eura. Najviše je, 39.500 eura, od konca siječnja do 10. svibnja, potrošio Tomislav Golubić (SDP), mahom na billboarde i oglase na portalima te društvenim mrežama. Od donacija neće moći pokriti kampanju jer ih nije ni dobio, kao niti Željko Lacković (Nezavisni) čiji izborni trošak iznosi 6.221 eura.

Uz Miletića, kandidata za istarskog župana (8.000 eura) i HDZ-ova Stričaka, tvrtka Radnik donirala je i aktualnog koprivničko-križevačkog župana Darka Korena, kandidata Mreže i HDZ-a. Dobio je izdašnih 26.000 eura. Dodatnih 3.000 eura donirao mu je zamjenik Ratimir Ljubić. Na promidžbu je potrošio malo manje, 22.400 eura.

Mate Vukušić (SDP), kandidat za virovitičko podravskog župana, donacije nije dobio, a potrošio je 6.793 eura. HDZ-ov kandidat Andrović, tvrdi da nije potrošio, ništa. Skromno su u izbornoj promidžbi trošili kandidati za bjelovarsko-bilogorskog i sisačko-moslavačkog župana.

Aktualni bjelovarsko-bilogorski župan, HDZ-ov Marko Marušić potrošio je 4.672 eura, nezavisni Damir Bajs (koalicija BUZ-a) oko 9.000 eura, HSLS-ova Ivana Jurković Piščević 5.400 eura, a Dubravka Dragašević (DOMiNO) svega 40 eura za uredski materijal.

Najviše je, 12.783 eura, potrošila SDP-ova kandidatinja Tihana Vincek Smešnjak, jedina koja je dobila donacije, 300 eura. U Sisačko-moslavačkoj županiji na promidžbu je najviše, 13.843 eura, potrošio aktualni župan Ivan Celjak, kandidat HDZ-a. Njegovi protukandidati, Mostova Ljiljana Lampert nije potrošila ni cent, a SDP-ov Željko Đermanović potrošio je 3.578 eura.

Lipovac Pehar (DP): Za oglase na Facebooku 52 eura

Na putu za dužnost brodsko-posavskog župana, najviše je, bez pomoći donatora, ulagala SDP-ova kandidatkinja Ivana Ribarić Majanović (oko 7.200 eura). Aktualni župan i HDZ-ov kandidat za novi mandat, Danijel Marušić, uložio je oko 4.400 eura, a od donatora dobio 12.550 eura.

DP-ova Dubravka Lipovac Pehar za oglase na Facebooku potrošila je 52 eura. Ni ona, kao ni Marko Lipovac (NL Mirko Duspara), nisu primili donacije, s tim da se njegovi troškovi u iznosu 8.702 eura odnose na agencijske usluge, za što je angažirao Krešimira Macana, oglašavanje na društvenim mrežama, televiziji te pokoji plakat. Marija Milašin (HSS) primila je 1.810 eura donacija, a na promidžbu nije potrošila ni cent.

Izborni troškovi kandidata za osječko-baranjskog župana su oko 50-ak tisuća eura, najviše je trošila HDZ-ova Nataša Tramišak, 26.635 eura. Malo manje, 20.800 eura, je dobila od donatora. Bez donacija su SDP-ova Sanja Bježančević koja navodi trošak od 20.435 eura, te Branimir Glavaš (HDSSB) s troškom od 8.433 eura. Krešimir Čabaj (DOMiNO) troškova, nema.

U Vukovarsko-srijemskoj županiji, od četvero kandidata, dvoje je primilo donacije. Nikola Kajkić (DOMiNO) tisuću eura, a Stjepan Gašparović (HSS/SDP) 2.400 eura. Prvi je potrošio 3.057 eura, a drugi 13.363 eura, najviše na grafičke i tiskarske usluge.

Ivan Bosančić (HDZ) najviše je izdvojio za billboarde, oglase na društvenim mrežama i radiju, a ukupno potrošio 9.314 eura. Kako bi bila što vidljivija, potrudila se Mirjana Semenić Rutko (Suverenisti), koja je potrošila i najviše – 23.178 eura za billboarde i oglašavanje na radiju i portalima.

Kandidati za zamjenike župana iz reda nacionalnih manjina prijavili su više nego skromne izborne troškove, a većina navodi i da nije dobila nikakve donacije. Jedan od većih troškova, oko 2.000 eura, iskazala je Tanja Novotni Golubić, nezavisna kandidatkinja za zamjenicu bjelovarsko-bilogorskog župana iz reda češke nacionalne manjine.