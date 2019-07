'Kamo ćete smjestiti moju djecu ako se ubijem?'

'Nemam kuma koji ruča s gradonačelnikom'

“Poslali ste me u Novu Cestu. Zašto? Da mi kažu u oči da nemam pravo na stan. Da mi ponude pakete. Nije da ja te pakete neću, samo probala sam to i nisam mogla stajati u redu sa svim tim ljudima koji ne gledaju hoće li mi dijete zgaziti radi litre ulja i 500 grama čokolina. Ne mogu, to nisam ja. Ostavit ću si malo dostojanstva. Zar nije dovoljno što Vas prosim i molim? Ne, ne prihvaćam da nemam prava jer svjesna sam da živim u Hrvatskoj, gdje je sve moguće. Nemam ja kuma koji ruča s gradonačelnikom ili predsjednicom. Nemam ja obraza ganjati face po cesti, znam ja gdje živim. Ništa džabe ne tražim, plaćat ću, dajte mi sigurnost. Pa vidite da svi odlaze ih Hrvatske”, stoji u jednom od njezinih dopisa.