Kako su žene preuzele glavnu riječ u Saboru: 'Jednostavno su oštrije, aktivnije i jasnije'

Nakon kratkog rada u srpnju Sabor je prekjučer opet počeo zasjedati. No, iako su ukupno prošla nepuna četiri radna tjedna novog 10. saziva Sabora, do izražaja dolazi jedna zanimljivost koja bi, nastavi li se, mogla postati i obilježje cijelog ovog saborskog mandata. A to su - zastupnice. Kao i uvijek, ima ih znatno manje od muških kolega, ali od početka ovog saziva Sabora one su preuzele inicijativu. Riječ. Naprosto dominiraju. Glasnije su, govorljivije, oštrije. Nametnule su se u raspravama, replikama. Jasne su, argumentirane, uporne, neumoljive.

Posebno one koje u tek došle u Sabor, iako ni zastupnice koje i otprije znamo iz istih kluba ne zaostaju u tempu i tonu. Dalija Orešković, Marija Selak Raspudić, Katarina Peović, Sandra Benčić, Marijana Puljak, Karolina Vidović Krišto, Rada Borić, Anka Mrak Taritaš, Sabina Glasovac, Mirela Ahmetović... Različitih su političkih opredjeljenja, ne slažu se međusobno u koječemu, ali zajedničko im je da imaju gard i, reklo bi se, nameću i diktiraju tempo i atmosferu u Saboru.

Muške su kolege zasad ostavile u sjeni. Ponekad se čini kao da ih oni u čudu gledaju. A kada one krenu u svoja mahom argumentima nabijena objašnjavanja ili pak u verbalne okršaje, nije lako ni šefu Sabora Gordanu Jandrokoviću, a kada se zatekne na drugoj strani Markova trga, ni premijeru Andreju Plenkoviću. Čuju oni tada jednu sasvim drugu i do sada neuobičajenu žensku zastupničku retoriku.

Ne improviziraju, ne govore napamet

Da sve ovo nije samo dojam, potvrđuju i naši stručni sugovornici.

- To da sad u Saboru dominiraju zastupnice nije samo percepcija već su to i činjenice. Mnogima u Saboru često se prišiva da su lijeni, da ne dolaze na sjednice i ne sudjeluju u raspravama. To se uglavnom odnosilo na zastupnike kojih uvijek ima više jer se ženske kvote nikada nisu poštovale. Žene se na izbornim listama stavljalo na mjesta za koja se znalo da s njih ne mogu proći u Sabor. Platforma Možemo! to je promijenila, što se pokazuje dobrom taktikom jer, kada ženama date posao, one ga u pravilu uvijek i naprave. Zato vrijedi ona - žene rade, a muškarci upravljaju. Stoga je ovo sad velika prilika da žene iskoče u prvi plan, to više što, nažalost, nemamo nijednu potpredsjednicu Sabora. Svi su potpredsjednici muškarci, a bilo bi pristojno i lijepo da je barem jednoj ženi pripalo mjesto potpredsjednice. Imamo nekoliko čelnica saborskih klubova i odbora i to je sve - kaže PR stručnjakinja Ankica Mamić potom se osvrćući na rad samih zastupnica.

- Treba govoriti od slučaja do slučaja jer, kao što svi muškarci nisu isti, tako ni sve žene nisu iste. No ono što je sad ipak isto kod zastupnica, to je da su - pripremljene. Neovisno slažemo li se s njima ili ne, više-manje sve one, a posebno ove nove zastupnice, teme i dokumentaciju za rasprave detaljno su proučile. I pripremile se. Kada se javljaju, ne improviziraju, već su napravile "domaću zadaću". Informirale su se, ne govore napamet. Vidi se da su taj posao shvatile ozbiljno, što je dobro za Sabor. I u nastupima su jasne. Nimalo ne treba čuditi ovakav dominantniji i radišniji gard zastupnica jer su žene ipak vrednije. Sve je to dobra poruka vladajućima, oporbi i javnosti - analizira A. Mamić navodeći i ovo: "Imate fantastičan primjer ženskog zastupničkog angažmana. Marija Selak Raspudić neki dan napravila je odličan okrugli stol o obnovi Zagreba. Iako to nije njena tema, ona se potrudila i napravila nešto što je jako bitno. A HDZ nije napravio ništa."

- Zastupnice imaju žešći gard, što treba razlikovati od sadržaja. Njihov ton sada je zaista drugačiji, oštriji. Očito su interni odnosi u samim strankama i stranačkim klubovima doveli do zaključka da je medijski isplativije gurnuti dame u prvi plan. Vjerojatno se računalo i na to da će dame imati svojevrstan "popust" kod premijera u trenucima kada mu se suprotstavljaju. No, kada je D. Orešković premijeru kazala da je Zakon o obnovi jedna velika laž, premijeru je sama otvorila prostor da joj uzvrati kako je bezobrazna. Kod novih zastupnica, poput D. Orešković i M. Selak Raspudić, vidi se da im nedostaje rutine i poznavanja saborskog poslovnika pa imaju stav odlikašica koje sve što znaju pokušavaju zgurati u pet minuta i onda se u tome pomiješaju i bitne i nebitne stvari - prokomentirao je pak politički analitičar Žarko Puhovski.

Svaka im svoj stil i pristup

A PR stručnjak Božo Skoko naglašava da je jako važno ostaviti prvi dojam i na neki način zauzeti poziciju u javnoj percepciji.

- Prvih nekoliko mjeseci rada zapravo će odrediti sudbinu većine zastupnika i zastupnica jer će ih gledatelji percipirati, procijeniti i svrstati u određene pretince. I na temelju njihovih istupa okarakterizirat će ih kao dobro ili loše pripremljene, ozbiljne retoričare ili zastupnike s prizemnim vokabularom, hvatače medijske pažnje ili ljude kojima je stalo do digniteta Sabora, dežurne svađalice ili odgovorne političare. Vidjeli smo i u proteklom sazivu Sabora da su se tek rijetki uspjeli riješiti formiranog imidža sve do kraja mandata - kazao je Skoko te nastavio:

- Većina zastupnica očito je ozbiljno pristupila svom poslu pokušavajući ostaviti što bolji dojam. Odnosno, pozicionirati se kao odgovorne, dobro pripremljene, beskompromisne. Svaka od njih ima svoj stil i pristup. Međutim, činjenica je da u ovom sazivu Sabora imamo uistinu kvalitetnih zastupnika i zastupnica koji mogu podići razinu saborske kulture, načina komuniciranja i općenito rejting Sabora u javnosti. Zastupnicama u prilog ide činjenica da je većina njih dobro obrazovana, već su izgradile određenu prepoznatljivost i karijere. Većina ih ima ozbiljne ambicije u politici i svjesne su da im Sabor može biti odlična pozornica za to, ali i odskočna daska za nove političke i unutarstranačke izazove ako dobro odrade svoj posao. Pritom nemojmo zaboraviti da su žene općenito bolji komunikatori i da lakše komuniciraju od muškaraca pa nije čudo što su došle od izražaja.