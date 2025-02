Kako su počeli problemi Barbare Antolić Vupore? Vještakinja pročelniku: 'Nama sada ne odgovara da netko po SDP-u radi pi*darije'

Lipanj je 2024. Jagoda Bistrović sudska je vještakinja koju je Barbara Antolić Vupora, saborska zastupnica SDP-a, angažirala kao stručni nadzor tijekom radova na rekonstrukciji kuće. Antolić Vupora ju je opunomoćila da obavlja sve što treba, a USKOK sumnja da je to skliznulo i u kazneno djelo. Odnosno u zloporabu položaja i ovlasti i poticanje na zloporabu jer je u priču bio uključen i Vlado Podbrežnički, u to vrijeme privremeni pročelnik Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina.

Antolić Vupora se našla u problemima jer ju je susjed prijavio za bespravnu gradnju, pa ona, kako tvrdi USKOK, požuruje izradu građevinske i uporabne dozvole. Podbrežnički, kojeg u to vrijeme policija po nalogu USKOK-a dulje vrijeme tajno prati i prisluškuje zbog sumnje da nešto mulja oko izdavanja građevinskih i uporabnih dozvola, predmet uzima u rad. Tome smatra USKOK prethodi poziv Antolić Vupore da se nađu na kavi. Dan poslije te kave, Jagoda Bistrović zove Podbrežničkog te mu kaže da joj je Antolić Vupora dostavila "projekt svoje male kuće".

- Vidio sam to jer ju je prijavio susjed od 80 godina - odgovara joj Podbrežnički. - Mene ona sada treba, napravila sam elektronsku prijavu, a bojim se da će se sada ta prijava proslijediti svim javnopravnim tijelima. A nama u Varaždinu sada ne odgovara da netko po SDP-u radi pizdarije, a ona je dosta visoko pa se samo čekala ovakva situacija - kaže Jagoda Bistrović svom sugovorniku. Razgovaraju oni zatim o tome tko izvodi radove, te spominju da se kuća diže u visinu, što se, kako kažu, ne može raditi bez građevinske dozvole.

- Ona je sada prijavila radove preko glavnog projekta i glavni je projekt unutra - kaže Jagoda Bistrović te se dogovara s Podbrežničkom o vrsti građevinskih radova koji se na kući saborske zastupnice trebaju izvesti. Nakon što je razgovarao s njom, Podbrežnički razgovara s drugim osobama, među kojima su i neki njegovi stručni suradnici, koji mu govore da su pogledali prijavu, no da nemaju dobre vijesti. - Uporabna dozvola je izdana za kuću i pomoćnu građevinu, a u glavnom projektu je ta pomoćna građevina prikazana kao polu stambena kuća. Mislim da će tu biti problema - kaže sugovornica Podbrežničkom.

Taj i slični razgovori, za USKOK su dokaz da je Podbrežnički, koji je inače nijekao krivnju, bio podosta angažiran oko, kako tvrdi USKOK, bespravne gradnje na kući SDP-ove saborske zastupnice. U tajno snimljenim razgovorima se spominju i "cirkusi s inspekcijom", ali se spominje i to da ono što piše u predanom projektu "neće štimati ni za uporabnu dozvolu". S tim što mu stručni suradnici govore Podbrežnički baš nije zadovoljan, pa u jednom razgovoru kaže da će morati vidjeti što je neki inspektor preko vikend nadrljao...

Cijela priča vrti se oko toga je li to sanacija ili nadogradnja koja ide u visinu, iako ne bi smjela. U jednom od razgovora Podbrežnički kaže Jagodi Bistrović: - Vidio sam fotografije i to što ona tamo izvodi je prestrašno. To nije nikakav nadzid, nego je to jako dignuto gore. - To sada rješavam, riješila sam složnost, riješila sam i problem sa susjedima i za koji ću dan imati projekt i tražit ću građevinsku dozvolu - kaže mu Jagoda Bistrović. - Ona te u to uvalila, kao i projektanata koji uopće ne zna što bi sada napravio - replicira joj Podbrežnički.

Pričaju dalje o Antolić Vupori i Jagoda Bistrović kaže svom sugovorniku: - Rekla mi je da neće potpisati zapisnik jer da će taj zapisnik ako ga potpiše doći do Sabora. Odgovorila sam joj da se svi motaju oko nje i neka potpiše zapisnik građevinskom inspektoru. Nakon svih peripetija, Vlado Podbrežnički je izdao građevinsku dozvolu 12. lipnja 2024., a dan kasnije ga je Antolić Vupora nazvala. Nju zanima znači li izdavanje građevinske dozvole d će sada biti obustavljen postupak koji je protiv nje pokrenula građevinska inspekcija, ali pričaju i tko kada ide na ljetovanje. U jednom od kasnijih razgovora između Podbrežničkog i Jagode Bistrović, ona njemu kažu:

- Drugarica sada želi i uporabnu dozvolu jer joj ističe rok za završetak radova zbog sredstava prikupljenih iz Fonda za energetsku obnovu. Nije napravila stepenice koje su u projektu jer ih želi zamijeniti što ne može bez ponovnog projekta, pa ću naknadno tražiti građevinsku dozvolu za izmjenu stepenica. Možeš li mi izdati uporabnu dozvolu? - Ništa mi drugo ne preostaje, pa kako smo joj izdali građevinsku, tako ćemo i uporabnu - odgovara on. U priču oko izdavanja dozvola htio se uključiti i Zoran Šanjek, koji je također osumnjičen i sada pritvoren, no Jagoda Bistrović ga upozorava da to ne bi bilo dobro za njega.

- Barbaru Antolić Vuporu je u rad uzeo Podbrežnički i on će to riješiti jer su on i drugarica u SDP-u - kaže mu Jagoda Bistrović. U većini tajno snimljenih razgovora oko kuće i dozvola za kuću Barbare Antolić Vupore razgovaraju oni koji na predmetu rade, izvode radove, primaju prijave... Ona je pak u svojoj obrani detaljno pojasnila što se događalo s kućom, koju je, kako je kazala, sa suprugom, htjela renovirati.

- Tijekom sanacije urušio se zabatni zid pa smo počeli s radovima koji su po svom opsegu zahtijevali građevinsku dozvolu. Prije no što je projekt završen i prije no što je zatražena građevinska dozvola, po prijavi susjeda došao je Državni inspektorat. Uputili su nas da tražimo građevinsku dozvolu i zatvorili su gradilište. Imala sam projektanata koji je napravio projekt, a angažirala sam i Jagodu Bistrović pa smo relativno brzo predali zahtjev za građevinskom dozvolom. Smatram da sam sa susjedima imala problema zbog svog političkog angažmana i bila sam meta pokušaja da mi se naruši čast i ugled. Sve sam radila po propisima i kao i svaki drugi građanin, smatrala sam da mi je obaveza da hitno saniram nešto što se urušilo. Nisam od Podbrežničkog ništa tražila niti sam s njm komunicirala u vrijeme inspekcijskog nadzora. Mi se poznajemo od ranije ali baš zbog svog službenog položaja nisam mu pričala da ima problema sa susjedima zbog čestice i kuće. Na Jagodu Bistrović sam radila pritisak da završi radove što prije jer je za vrijem izvođenja radova sve poskupljivalo, a zabrana građenja mi je nanosila štetu - branila se Antolić Vupora, koja će neko vrijeme provesti u Remetincu jer joj je određen istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke.

