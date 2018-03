Kako se primjenjuje Istanbulska konvencija: Za zaštitu žena u Srbiji specijalci u policiji i tužilaštvu

Obuka za pravnike i liječnike koji pomažu žrtvama, novi zakoni

Austrija je, kao sedma zemlja u svijetu, Istanbulsku konvenciju ratificirala u studenome 2013. godine, a prema izvještaju Grevia, u posljednjih pet godina načinjen je znatan napredak. Iako je Austrija po pitanju prava žena i odnosa prema kućnom nasilju i seksualnom zlostavljanju imala i prije toga prilično jasan stav, ratifikacijom konvencije počeo je cijeli niz novih aktivnosti kojima je položaj žena dodatno poboljšan. Odnosi se to prije svega na niz kampanja za podizanje svijesti i upoznavanje javnosti s problemom zlostavljanja i nasilja koje su posebno intenzivno provođene tijekom 2014. i 2015. godine, a bile su usmjerene na vrlo široku publiku, od srednjoškolaca i opće javnosti do zdravstvenih radnika, migranata i novinara. Ujedno, uspostavljeni su i posebni sustavi podrške žrtvama nasilja. Neke od austrijskih pokrajina razvile su i vlastite rodno osjetljive sustave edukacije koji se danas provode na razini vrtića, a organizirana je i posebna obuka za pravnike i liječnike koji dolaze u dodir sa žrtvama nasilja. Razvijeni su i preventivni programi za sprečavanje kućnog nasilja kroz koje, između ostalih, po nalogu suda obvezno prolaze svi muškarci osuđeni za takva djela. Pod okriljem ratificirane Istanbulske konvencije uspostavljeno je i nekoliko telefonskih linija kojima žrtve nasilja mogu potražiti pomoć i pravno savjetovanje, a uspostavljen je i poseban program potpore i zaštite djeci koja su svjedočila nasilju u kući. Uza sve to, promijenjeni su zakoni pa su žene i djeca dobili veći stupanj zaštite, a policija je prošla posebnu obuku. (bk)