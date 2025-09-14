Pa neće sada valjda i možemovka, zastupnica u Hrvatskom saboru Ivana Kekin glasati za opoziv ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek. Objavljeno je, naime, da je uz neophodni blagoslov Ministarstva kulture Ivanin suprug Mile Kekin utržio 100 tisuća eura od EU za razvoj svog biznisa, a na temelju postkovidovskog programa Bruxellesa za tzv. jačanje otpornosti, misli se na gospodarstvo. Zahtjev za opoziv HDZ-ove Nine najavili su mostovci i Suverenisti i još se ne zna hoće li skupiti dovoljan broj ruku da i pokrenu njezin opoziv u Saboru. Nina ih je naljutila kad se otkrilo da je njezino ministarstvo sufinanciralo dva politički i ideološki kontroverzna kulturna festivala u Benkovcu i Šibeniku. Pa se usput primijetilo kako Ministarstvo kulture uredno maže vrat debelim guskama lijevog i alternativnog kulturnjaštva. Što je postao dnevnopolitički problem kad su se branitelji pobunili zbog toga što ti fini kulturnjaci nadahnuća za scenarije svojih predstava i filmova pronalaze gotovo isključivo u zbivanjima koja kritiziraju hrvatsku državu i hrvatsku stranu u ratu 1990-ih. Kako će, pak, završiti njihova inicijativa o smjeni ministrice koju premijer Andrej Plenković naziva "suhim zlatom", zna se – svaki je otpor uzaludan, tako bi u stilu svemoćne rase Borg iz nenadmašnih Zvjezdanih staza glasila poruka inicijatorima opoziva. Nina je, naime, najdraža ministrica trostrukog hrvatskog premijera Plenkovića.
Kad to čine HDZ, SDP, SDSS, to je sukob interesa i korupcija. Kad Tomašević 'svojim' udrugama podijeli 5 milijuna eura iz blagajne Zagreba, to prolazi
Komentara 17
nevladine udruge koje financira vlada! može li bolje? samo za pravovjerne, samo za provjerene!
Zadnji bandićev gradski proračun je bio 1,1 milijarde eura, a zadnji proračun pod Možemo 3 milijarde eura...
Ne sviđa mi se ta produkcija. Ali ima tu i nepopularno mišljenje koje nosi zrnce istine. Dokle god se podnese izvještaj za što je utrošeno - kamerman toliko, scenarist toliko, scenografija toliko i sve sa računom... To je milijunima milja čišće od "utopljenih para" po crnim računima, Fimi medijama, preprodaji stotina milijuna kuna plina koji je završio direktno u tuđem džepu... Treba li financirati nešto što blati domovinski rat ili osjećaje vjernika - ne dolazi u obzir. Ali i bezobzirna pljačka i otimačina blati domovinski rat... možda još i više, ako se pogledamo u ogledalo...