Pa neće sada valjda i možemovka, zastupnica u Hrvatskom saboru Ivana Kekin glasati za opoziv ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek. Objavljeno je, naime, da je uz neophodni blagoslov Ministarstva kulture Ivanin suprug Mile Kekin utržio 100 tisuća eura od EU za razvoj svog biznisa, a na temelju postkovidovskog programa Bruxellesa za tzv. jačanje otpornosti, misli se na gospodarstvo. Zahtjev za opoziv HDZ-ove Nine najavili su mostovci i Suverenisti i još se ne zna hoće li skupiti dovoljan broj ruku da i pokrenu njezin opoziv u Saboru. Nina ih je naljutila kad se otkrilo da je njezino ministarstvo sufinanciralo dva politički i ideološki kontroverzna kulturna festivala u Benkovcu i Šibeniku. Pa se usput primijetilo kako Ministarstvo kulture uredno maže vrat debelim guskama lijevog i alternativnog kulturnjaštva. Što je postao dnevnopolitički problem kad su se branitelji pobunili zbog toga što ti fini kulturnjaci nadahnuća za scenarije svojih predstava i filmova pronalaze gotovo isključivo u zbivanjima koja kritiziraju hrvatsku državu i hrvatsku stranu u ratu 1990-ih. Kako će, pak, završiti njihova inicijativa o smjeni ministrice koju premijer Andrej Plenković naziva "suhim zlatom", zna se – svaki je otpor uzaludan, tako bi u stilu svemoćne rase Borg iz nenadmašnih Zvjezdanih staza glasila poruka inicijatorima opoziva. Nina je, naime, najdraža ministrica trostrukog hrvatskog premijera Plenkovića.