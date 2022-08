Kako je Udba ubila obitelj Ševo: Ubojica se vozio s njima u autu, s dva hica usmrtio je djevojčicu

Proteklog tjedna navršila se mučna obljetnica. Obitelj Ševo (pokojni Stjepan, njegova supruga Tatjana i pokćerka Rosemarie) dobila je spomen-obilježje u Stjepanovim rodnim Donjim Hamzićima u BiH, i to na 50. obljetnicu mučkog ubojstva ove obitelji! Ubila ih je jugoslavenska tajna policija. Bio je to dio obračuna jugoslavenskih vlasti s pripadnicima Hrvatskog revolucionarnog bratstva koje je organiziralo akciju "Fenix 72". Kako je akcija propala, jugoslavenski je režim krenuo u obračun sa svima koje je smatrao opasnima za režim.



O tome je pisala dr. sc. Danijela Lucić u knjizi "Državni terorizam", u kojoj je analizirala i državni terorizam koji je provodila Jugoslavija. Nakon što je objasnila akciju "Fenix 72" i obračun jugoslavenskih vlasti s HRB-om, autorica se posebno posvetila obitelji Ševo: "Najviše odjeka u javnosti dobio je slučaj likvidacije Stjepana Ševe i njegove obitelji. Ševo je bio aktivni hrvatski politički emigrant u Njemačkoj i smatralo ga se jednim od ključnih aktera HRB-a u Europi. Prema dokumentaciji Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove Službe državne sigurnosti (RSUP SDS), Stjepan Ševo praćen je od nekoliko suradnika republičkih službi te je na temelju saznanja o njegovoj djelatnosti donesena odluka da bude ubijen. To je i učinjeno 24. kolovoza 1972. u blizini Venecije gdje je Ševo sa svojom suprugom i njezinom devetogodišnjom kćeri bio na ljetovanju. Istragu o slučaju vodile su talijanska i njemačka policija, a utvrđeno je da je obitelj ustrijeljena za vrijeme vožnje u automobilu. Svjedoci u istrazi utvrdili su da je te večeri s obitelji Ševo u automobilu bila četvrta osoba za koju se pretpostavlja da je egzekutor, odnosno agent SDS-a. Iako nitko nije kazneno odgovarao za ovu kao ni za druge smrti koje se smatraju dijelom osvetničkog plana za akciju 'Fenix 72', dostupna dokumentacija ukazuje da iza svega stoji SDS, odnosno sam državni vrh – Tito i Komunistička partija Jugoslavije koja je usmjeravala aktivnosti službi, a za ubojstvo obitelji Ševo najčešće se vezuje ime agenta SDS-a Vinka Sindičića." O ovome ubojstvu nalazimo podatke još s kraja 1999. godine, u izvješću Vijeća za utvrđivanje poratnih žrtava komunističkog sustava ubijenih u inozemstvu tadašnje Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava Hrvatskog sabora.