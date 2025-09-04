Kako je notorni njemački nacist promjenom spola dodatno raširio mržnju

Ovaj je liberalizam otišao predaleko, komentirao je jedan od mojih kolega čitajući vijest koja je ovih dana pokrenula veliku debatu o administrativnoj promjeni spola u Njemačkoj.
Nekadašnji notorni neonacist Sven Liebich, član nacističke skupine Blood and Honour, u srpnju 2023. osuđen je na godinu i pol dana zatvora zbog poticanja mržnje, klevete i uvreda. Nakon što je izgubio žalbu, krajem 2024. promijenio je spol i ime u Marla-Svenja Liebich koristeći se novim njemačkim Zakonom o samoodređenju, koji omogućuje promjenu oznake spola u matičnom uredu unutar šest mjeseci od podnošenja zahtjeva, i to bez prateće medicinske procjene ili tranzicije.
