Epitaf Barbieriju: Ako mnogo znate, uspjet ćete biti jednostavni

Za vrhunski užitak u jelu nisu nužne ekskluzivne namirnice – srdele itekako mogu biti gastronomski doživljaj: tu sam rečenicu Veljka Barbierija zapamtio kao srž njegove filozofije, ali i kao dragocjenu uputu za pisanje, i općenito življenje. Prije 20 godina Barbieri je bio na vrhuncu slave, njegova gastronomska kolumna bila je rado čitana, knjige o hrani bile su mu nagrađivane u Španjolskoj i Švedskoj, nastupao je i na televiziji, a recept za uspjeh bio mu je genijalan: ponudit će najjednostavnije i najobičnije recepte, ali uz neobičnu i nepoznatu priču. Za Barbierijeva jela ne trebate rijetke namirnice, egzotične začine i dugotrajne i komplicirane procedure – svatko ih može pripremiti, a fina su; ono što ne može svatko, i što je bilo iznimno, jesu njegovo znanje, načitanost i umijeće pripovijedanja.