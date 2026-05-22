Epitaf Barbieriju: Ako mnogo znate, uspjet ćete biti jednostavni

Za vrhunski užitak u jelu nisu nužne ekskluzivne namirnice – srdele itekako mogu biti gastronomski doživljaj: tu sam rečenicu Veljka Barbierija zapamtio kao srž njegove filozofije, ali i kao dragocjenu uputu za pisanje, i općenito življenje. Prije 20 godina Barbieri je bio na vrhuncu slave, njegova gastronomska kolumna bila je rado čitana, knjige o hrani bile su mu nagrađivane u Španjolskoj i Švedskoj, nastupao je i na televiziji, a recept za uspjeh bio mu je genijalan: ponudit će najjednostavnije i najobičnije recepte, ali uz neobičnu i nepoznatu priču. Za Barbierijeva jela ne trebate rijetke namirnice, egzotične začine i dugotrajne i komplicirane procedure – svatko ih može pripremiti, a fina su; ono što ne može svatko, i što je bilo iznimno, jesu njegovo znanje, načitanost i umijeće pripovijedanja.
Svakako nam treba više autentičnosti u pisanju i izvješćivanju, uz svijest da je umijeće oblikovanja rečenica drevno poput umijeća kuhanja, te da ni fabriciranu hranu, kao ni fabriciranu stvarnost, nitko zapravo ne voli
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Guverner Vujčić bori se s teškom bolesti: 'Dosta je podmukla, sve je krenulo u dvadesetima'
Jeste li vidjeli ove kvadratiće po zagrebačkim ulicama? Osvanuli po cijeloj Hrvatskoj, znamo i što znače
Naš vatreni živio je u štali, skupljao boce u neimaštini, a sad se ženi! Njegova bolja polovica otkrila je detalje
Želite prijaviti greške?
Optužen za 'monstruozno ponašanje'. Američki veleposlanik izraelskom ministru: 'Izdali ste dostojanstvo ove nacije'
Gladni i bez nafte: Trump uletio u ratni vrtlog, još jedna vojna opcija sve je bliže
Tito je bio očaran Zinkom, čak su se širile priče kako je njezin brak samo paravan za njihovu vezu
Što donose nove antiinflacijske mjere? Riječ je o važnom zaokretu
Još iz kategorije
Inflacija raste da bi turizam što više napunio državnu blagajnu
Sjajni su ovi spasonosni paketi koje donose oni od čijih nas mjera ti paketi trebaju spasiti
Nikakav Klub liječenih ubojica! Ima samo jedan način za obračun sa zvijerima poput Aleksića
Ne. Nije smrtna kazna. Jer starozavjetna ili šerijatska osveta nikad ne bi smjela biti sama po sebi svrha nijednog zakona. Nikad oko za oko, nikad zub za zub. Društvo koje počiva na osveti i primitivnim strastima ne može biti dugog vijeka. Obično u njima i ono samo izgori. No, to nipošto ne pretpostavlja milost, oprost i zaborav po protoku vremena ili isteku kazne. Ne, ne za svako djelo.
Alkoholna prohibicija u turističkoj zemlji usred nogometnog prvenstva?!
Tema koja se na prvi pogled čini jednostavnom, a riječ je o ograničavanju noćne prodaje alkohola, zapravo otvara druga bojna polja: kako pomiriti turizam, život građana, javni red i slobodu poduzetništva, no to je proces koji traje i zahtijeva javnu raspravu, trud i vrijeme, ozbiljan pristup.
Slijedi nova era u EU – populisti svuda kucaju na vrata vlasti
Ako su populisti u nečemu dobri, to je propisivanje lakih rješenja za teške probleme. Jednom kada dođu na vlast, to više neće vrijediti
Zar Ukrajina Putinu nanosi takve poraze da i Vučić i Xi okreću ploču?
Ako kineski vođa zaključi da Ukrajina pobjeđuje i da stvari izmiču Putinovoj kontroli, onda Xi može pogurati Putina prema stvarnom, ozbiljnom traženju izlaska iz invazije koju je pokrenuo
Jedna od najokrutnijih religijskih laži: ako si vjernik, ne možeš biti depresivan
Mnogi bez poteškoća vjeruju u Isusa koji se ne stidi tjeskobe, ali se zgražaju nad onima koji zbog vlastite tjeskobe potraže pomoć
Ljevičar Hajdaš Dončić do jučer u sirotinji vidio fašiste, a sada ih spašava od inflacije
Predsjednik SDP-a izvrijeđao je ljubitelje janjetine s lukom, ali, još gore, pokazao je koliko je skučena njegova socijaldemokracija
Što je pozadina odlaska visokog predstavnika iz BiH?
Ohrabreni izostankom ozbiljnijih reakcija međunarodne zajednice, domaći političari krenuli su u njegovu otvorenu diskreditaciju
Sustav koji izbjegava odgovornost rađa neke nove Aleksiće, ali i Zavadlave
O povjerenju u institucije vrlo ilustrativno govori i višegodišnja šutnja u Drnišu, premda je psihopatski ubojica ondje već dugo terorizirao i sijao strah
Uvredljivo licemjerje – kako je Angela Merkel postala 'žderačica muškaraca'
Bivša kancelarka demantirala je ružnu frazu kojom su neki komentatori nastojali opisati način na koji je ona tijekom uspona u CDU-u politički neutralizirala ili marginalizirala niz moćnih muških rivala