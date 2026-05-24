Četvrti povratak neuništivog i još radikalnijeg Janeza Janše

Janez Janša, bivši, a najvjerojatnije i budući slovenski premijer, ovih dana ponovno potvrđuje zašto ga prati glas najdugovječnijeg, ali i najkontroverznijeg političara na ovim prostorima. Janša je široj javnosti postao poznat još 1988. godine, kada je njegovim uhićenjem pod optužbom za odavanje vojne tajne započeo proces pred tadašnjim Vojnim sudom u Ljubljani, koji je potaknuo demokratizaciju i otvorio put prema slovenskoj samostalnosti. Odonda do danas Janša je preživio bezbroj afera, koje su često, pogotovo one najvažnije, ostajale bez pravosudnog epiloga. U zatvoru je završio ne samo u Jugoslaviji nego i u samostalnoj Sloveniji, a dosad je čak tri puta bio na čelu slovenske vlade premda je samo prvi put, od 2004. do 2008., odradio puni mandat, dok su druga dva mandata, 2012. i 2020. – 2022., bila skraćena.