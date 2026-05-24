Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 79
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Denis Romac
Autor
Denis Romac

Četvrti povratak neuništivog i još radikalnijeg Janeza Janše

24.05.2026. u 12:43

Iako su ga proteklih nekoliko desetljeća puno puta otpisivali, on se uvijek uspio vratiti, a nakon svakog povratka postajao je sve radikalniji

Janez Janša, bivši, a najvjerojatnije i budući slovenski premijer, ovih dana ponovno potvrđuje zašto ga prati glas najdugovječnijeg, ali i najkontroverznijeg političara na ovim prostorima. Janša je široj javnosti postao poznat još 1988. godine, kada je njegovim uhićenjem pod optužbom za odavanje vojne tajne započeo proces pred tadašnjim Vojnim sudom u Ljubljani, koji je potaknuo demokratizaciju i otvorio put prema slovenskoj samostalnosti. Odonda do danas Janša je preživio bezbroj afera, koje su često, pogotovo one najvažnije, ostajale bez pravosudnog epiloga. U zatvoru je završio ne samo u Jugoslaviji nego i u samostalnoj Sloveniji, a dosad je čak tri puta bio na čelu slovenske vlade premda je samo prvi put, od 2004. do 2008., odradio puni mandat, dok su druga dva mandata, 2012. i 2020. – 2022., bila skraćena.

Ključne riječi
Slovenija Janez Janša

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!