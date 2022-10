Kako je nastao kaos u zemljišnim knjigama: Dugo su bili kočničari investicija, skrivala se bespravna gradnja...

Puno se pričalo o digitalizaciji katastra, pa i tvrdilo da će time svi problemi sa zemljištima biti riješeni. Jer, eto, to traži Europska unija, oni znaju, a mi to trebamo. I to je točno, ali nije točno da digitalizacijom zemljišnih knjiga prestaju svi problemi. Dapače, oni su isti kao i prije i ovise o različitim razinama lokalne i državne vlasti, odnosno poštivanju prostornih planova. To se ne postiže digitalizacijom, već pomnim snimanjem stanja na terenu. A to rade geodeti. S njima zapravo svaki građevinski ili infrastrukturni projekt počinje i završava.