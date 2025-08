Kako izgleda svakodnevica posade na kruzeru? Zabave s 1000 uzvanika, neograničena pića i jela...

Kako izgleda život kada se svjetla luksuznog kruzera ugase i gosti zaspu? Odgovor na to pitanje dao je Bryan James, član posade kruzera, koji je na svom Instagram profilu podijelio autentičan uvid u svakodnevicu i zabavu zaposlenika na brodu. Kako navodi, jednom mjesečno organizira se posebna zabava samo za članove posade, i to u pravom luksuznom stilu. Gornja paluba kruzera tada se zatvori za goste, prostori poput solarija ili klizališta pretvaraju se u ekskluzivna mjesta za tulum, a vrata se zaključavaju i označe kao „privatni događaj“. Na njemu obično bude oko tisuću djelatnika. Hrana koja se servira uglavnom je ona koja ostane od večera gostiju.

Postoji i praznik posvećen samo osobama zaposlenima na brodovima. Kako opisuje James u videu, to je kao da "spojiš Božić, Dan Zahvalnosti i Dan državnosti u jedan praznik". Imaju besplatnu zalihu pića te mnogo različitih jela i deserata. No život na kruzeru nije uvijek glamurozan. Kabine su, kao i ležajevi, malene i često su loše zvučno izolirane pa se iz susjednih soba gotovo sve čuje, podijelio je u ostalim videima. Bryan je unatoč tome jako zadovoljan svojim poslom koji radi već osam godina, a godišnje na brodu provede do 300 dana.