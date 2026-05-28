Preminuo poznati hrvatski znanstvenik: Sudjelovao u istraživanju nagrađenom Nobelom za kemiju

U 55. godini života preminuo je dr. Ante Tocilj, ugledni splitski znanstvenik koji je surađivao s izraelskom nobelovkom Adom Yonath na istraživanjima ribosoma, za koja je ona 2009. godine dobila Nobelovu nagradu za kemiju, piše Ferata. Yonath je svojedobno isticala kako joj je upravo Ante Tocilj bio najbolji student i važan suradnik na znanstvenim projektima koji su obilježili njezinu karijeru.

Tocilj je tijekom života objavio brojne međunarodno priznate radove iz područja molekularne biologije, biokemije i strukturne biologije u prestižnim znanstvenim časopisima poput Naturea i Journal of Biological Chemistryja. Vijest o njegovoj smrti potresla je znanstvenu zajednicu, a od njega se emotivnom objavom oprostila i dr. Danica Ramljak, savjetnica splitskog rektora za znanost.

„Važno mi je da svako dijete u mom Sinju i svaki čovjek u Hrvatskoj sazna da smo danas izgubili briljantnog i iznimnog čovjeka i znanstvenika”, napisala je Ramljak, dodajući kako je Tocilj bio „jedinstveni genijalac i briljantan um”. Ante Tocilj rođen je u Splitu 1971. godine u obitelji znanstvenika. Diplomirao je molekularnu biologiju i matematiku na Sveučilištu u Zagrebu, magistrirao kemiju na Weizmann Institute of Science u Izraelu, a doktorirao biokemiju u sklopu Max Planck instituta u Njemačkoj.

Tijekom bogate karijere radio je u vodećim svjetskim istraživačkim centrima, među kojima su Weizmann Institute i Cold Spring Harbor Laboratory u SAD-u. Njegov rad bio je usmjeren na proučavanje strukture ribosoma, proteinskih kompleksa i mehanizama replikacije DNA. „Ante je otišao prerano, ali čovječanstvu je ostavio mnogo vrijednih rezultata. Hvala mu i pokoj mu vječni”, poručila je Ramljak.