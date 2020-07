Kako izgleda glasanje kad si pozitivan na koronavirus? Jednostavno, ne daju ti da glasaš

Otkucalo je 19 sati. Na naša vrata nitko iz biračkog odbora nije pozvonio niti nam omogućio naše pravo da glasamo na parlamentarnim izborima 2020. No, krenimo redom. Suprug i ja smo COVID pozitivni, što znači ne smijemo izlaziti iz stana, ali je početkom tjedna rečeno da ćemo moći glasati i da se prijavimo gradskom izbornom povjerenstvu.

Prvi poziv prema toj adresi napravili smo u ponedjeljak i prijavili smo se te pritom pitali hoće li biti problema s obzirom na našu dijagnozu. Rečeno nam je da oni ne vide zašto bi bilo ikakvih problema, jer ako mogu glasati osobe u samoizolaciji, a za koje se ne zna jesu li pozitivni na koronu ili nisu, onda možemo i mi čija je dijagnoza poznata.

Ok, dali smo svoje podatke, sve je upisano. No, tada dan kasnije dolazi obavijest DIP-a da zaražene osobe ne smiju glasati. Ta odluka ide na Ustavni sud koji kaže da se zaraženima ipak ne smije uskratiti pravo glasanja. Sve to događa se u petak kad mi primamo novi poziv iz gradskog izbornog povjerenstva da nam kažu kako nas miču s popisa glasača jer smo pozitivni na koronu i zbog zaštite članova biračkog odbora, a prema zakonu o zaštiti pučanstva.... mi glasati ne možemo.

I dok taj poziv još traje na portalima vidimo odluku Ustavnog suda da ipak možemo glasati i kažemo to gospođi iz gradskog izbornog povjerenstva. Na to dobivamo odgovor da oni tu odluku nisu dobili i dok ju ne dobiju ne mogu ništa napraviti. U redu.

Dolazi subota, u međuvremenu računamo gradsko izborno povjerenstvo dobilo je odluku Ustavnog suda. I doista osoba s druge strane linije već prepoznaje moj glas te ime i prezime i kaže - možete glasati. Damo opet naše podatke i broj telefona jer su nam upute da će nas iz biračkog odbora nazvati i reći kad će doći do nas. Pitamo tada mogu li nas nazvati ranije, jer osoba od povjerenja koja će umjesto nas zaokruživati listiće ne živi s nama, dakle treba joj barem 10 minuta do naše zgrade. Odgovoreno nam je, hoće, unaprijed će nas nazvati.

Prevrtimo na današnji dan i ono otkucavanje 19 sati s početka priče. Nitko nije došao, niti nas nazvao. Osoba od povjerenja koja je trebala umjesto nas glasati cijeli je dan sjedila doma i čekala naš poziv. Uzalud. Prijavu smo podnijeli i GONG-u. Tako da, rekli bismo kako izgleda glasanje kad si pozitivan na koronu ili kad si u nemogućnosti da izađeš na biračko mjesto, ali eto, iako smo se trudili, ne znamo ni mi.