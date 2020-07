Kako epidemiološke mjere tumače predsjednik i premijer: Ovo je kronologija njihovih neslaganja

Od pojave koronavirusa pa do danas i više je nego jasno da predsjednik države Zoran Milanović ima ponešto drukčiji stav prema epidemiji od premijera Andreja Plenkovića. Vidjelo se to najbolje u četvrtak kada su kamere zabilježile njihov susret u Uredu predsjednika. Milanović je prema Plenkoviću krenuo s ispruženom rukom, na što mu je premijer “spustio” kako on zna da predsjednik misli da je korona kao karijes, ali da se to ne smije, pa mu primaknuo lakat.

Želio smanjiti paniku

Da predsjednik ima nešto drukčije poimanje stvari, bilo je vidljivo još od prvog brojenja zaraženih. U svom prvom javnom obraćanju javnosti od izbijanja epidemije Milanović je imao potrebu poslati poruku da je korona bolest koja pogađa “one starije među nama i one bolesnije” te da je sada svačiji zadatak da se zaštite “naše majke i očevi, babe i dide, none, to su ljudi koji su nas podizali i brinuli se za nas cijele naše živote, to je naša ljudska obaveza”. I u svojim kasnijim izjavama predsjednik je često, želeći smanjiti paniku, podsjećao da je smrtnost od korone najveća među starijom populacijom te izjavljivao kako se iz toga vidi koga se treba najviše i štititi aludirajući na zdravstveni sustav i domove za starije i nemoćne o čemu je, kažu naši izvori, upozoravao i samog premijera.

I to prije nego što je došlo do proboja virusa u neke domove za starije i nemoćne. Jedna od predsjednikovih izjava odnosila se i na činjenicu da su prošle godine svi respiratori u Zaraznoj bili zauzeti zbog gripe te da je situacija, zapravo, bila puno gora nego sada usred pandemije koronavirusa. Za razliku od premijera koji je često isticao kako smo u ratu protiv korone, Milanović je i tada, a i kasnije znao kazati da nismo u ratu, ali jesmo u izazovu i krizi. Nakon što je objavljeno da vladajući planiraju raspisati parlamentarne izbore usred epidemije, Milanović je otvoreno kazao da ne misli da je odabrani trenutak najbolji za to, da bremenitost situacije zahtijeva da i dalje imamo izvršnu vlast te da ljude ne treba plašiti novim udarom epidemije na jesen.

Najveće neslaganje i vjerojatno jedini prijepor kod kojeg je Milanović odlučio biti kritičan vezan je uz Stožer, odnosno način na koji to tijelo donosi odluke. Da Nacionalni stožer civilne zaštite ne bi trebao samostalno donositi odluke koje se tiču ograničavanja ljudskih sloboda i prava te da bi o tome trebao odlučivati Sabor i to dvotrećinskom većinom, otprije je poznat stav predsjednika Milanovića, a u četvrtak nakon što je Plenkoviću dao mandat za sastavljanje nove Vlade odlučio ga je još jednom ponoviti.

VIDEO: Andrej Plenković za Večernji list o relaciji Pantovčak - Banski dvori

– Volio bih da imamo jasnije i točnije, sa stajališta Ustava definirane ovlasti za donošenje mjera i rokove u kojima takav režim vrijedi, postojeći zakonski okvir nije taj – kazao je Milanović i dodao da se to može riješiti tako da Vlada, prema čl. 17 Ustava na određeno vrijeme predloži određenu razinu suspenzije ljudskih prava u slučajevima poput ovog kada je zemlju pogodila epidemija.

Milanović je uvjeren da takva dvotrećinska većina u Saboru postoji i da neće biti nikakvih problema da Sabor potvrdi sve odluke koje se planiraju donositi. Bez toga, predsjednikov je stav, nitko nema pravo ljudima govoriti da nose ili ne nose maske te ih izbacivati iz vlakova i tramvaja ako ih nemaju. Predsjednik zastupa stav, kažu naši izvori s Pantovčaka, da su to represivne mjere kojima se ljudima nešto naređuje, a one ne proizlaze iz zakona. Svoj stav predsjednik je, doznajemo, kazao i premijeru, kao što mu je kazao da će ga iznijeti i pred medijima nakon što mu da mandat za sastav Vlade.

Prema izvorima s Pantovčaka Milanović nema namjeru prestati s inzistiranjem na jasnijem i preciznijem pravnom okviru što se tiče Stožera i mjera koje on propisuje.

Poziv zastupnicima

– Vidim sovjetizaciju društva. Mi nismo kultura “klekni, lezi, tuku mitraljezi”, nego razvijena zemlja. Ako ja kao predsjednik ne ukažem na to, tko će. Koja je uloga Sabora? Ako je nema, nema je. Moja je dužnost da odgovaram za obranu i nacionalnu sigurnost te teritorijalnu cjelovitost. To je duboka i oštra fraza u Ustavu. Sabor u ovakvoj situaciji mora dati privremenu autorizaciju Vladi da postupa. Pozivam saborske zastupnike da to učine – ponovio je Milanović i jučer nakon što je obišao izložbu u Klovićevim dvorima. – Ne želim sovjetski, nego klasični konstruktivizam. Da vam netko kaže da nosite masku, sutra možda frulu, disalicu..., a to nigdje ne piše u zakonima? Španjolska je donijela propise, to je demokracija – poručio je Milanović.