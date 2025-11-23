Kako će izgledati najbogatiji Advent dosad: 90 koncerata, novi Stross, Orient Express, škola valcera, pub kvizovi

U posljednjih nekoliko tjedana dva velika međunarodna medija, CNN i Forbes, ponovno su gurnula Zagreb u društvo adventskih "teškaša". CNN je Advent u Zagrebu uvrstio među najvažnije božićne sajmove svijeta, rame uz rame s Bečom, Strasbourgom, Pragom i Barcelonom, uz napomenu da se hrvatska metropola u posljednjem desetljeću nametnula kao grad koji ozbiljno konkurira najpoznatijim europskim blagdanskim destinacijama. Forbes je otišao korak dalje u u tekstu deset najbajkovitijih božićnih sajmova stavio je Zagreb na peto mjesto i opisao Advent kao festival koji zahvaća cijeli grad, s parkovima i trgovima koji svjetlucaju tunelima lampica, klizalištima, božićnim pjesmama i jaslicama, u kojem svaki kutak djeluje oživljeno i u kojem kućice s hrvatskim obrtničkim radovima i gastronomijom stvaraju atmosferu zbog koje gosti dolaze iz cijele Europe.