Kakav ulov: Tajlandski ribar pronašao rigotinu vrijednu 320 tisuća dolara

Tajlandski ribar Jumrus Thiachot uskoro će uživati u pravom bogatstvu. Naime, on je pronašao ambergris, odnosno 'kitovu rigotinu' čija je vrijednost procijenjena na 320 tisuća dolara.

Prošle godine šetajući na plaži u Koh Samuiju u južnom Tajlandu, Thiachot je pronašao 63 kilograma težak ambergris. Kako nije bio siguran što je to, spremio ga je u šupu i nastavio sa svojim poslom. Kako je riječ o jako traženom sastajku u parfemskoj industriji, ambergris ili kitova rigotina često se naziva 'morskim blagom' ili 'plutajućim zlato'. Sadrži bezmirisni alkohol ambrein zbog čega mirisi traju dulje.

Ambergris, aka Whale Puke. This hardened lump of vomit is worth more than gold due to the demand from the perfume industry. Yes, the finest perfumes in the world contain cetacean chunder.



