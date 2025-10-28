JYSK isplatio više od 1,13 milijuna eura bonusa zaposlenicima trgovina u Hrvatskoj

Danski lanac za namještaj i opremanje doma, JYSK, nastavlja praksu nagrađivanja svojih zaposlenika i jačanja kulture priznanja u maloprodaji. Tijekom financijske godine 2024./2025. zaposlenicima u hrvatskim trgovinama isplaćeno je više od 1,13 milijuna eura bonusa, čime je još jednom potvrđeno da je ulaganje u ljude jedan od ključnih prioriteta kompanije.

Top 3 lokacije po ostvarenim rezultatima

Foto: JYSK

Među trgovinama koje su u ovoj financijskoj godini ostvarile najviše rezultate, prvo mjesto zauzela je trgovina JYSK u Galeriji Bakar na Kukuljanovu, s ukupno isplaćenim bruto bonusom u visini od 67.020,17 eura. To znači da je svaki zaposlenik ove lokacije u prosjeku ostvario dodatnih 563,19 eura mjesečno na redovnu plaću, što je snažan pokazatelj motivacije i prodajne učinkovitosti tima.

Na drugom mjestu nalazi se Slavonski Brod, koji tradicionalno potvrđuje svoju poziciju među najuspješnijim trgovinama u Hrvatskoj, s ostvarenim bruto bonusom od 55.124,75 eura. Treće mjesto ove je godine zauzeo Labin, s ukupno isplaćenih 39.707,42 eura bruto bonusa.

U fokusu: razvoj, timska kultura i neograničeni bonusi

„U JYSKu bonusi nisu ograničeni fiksnim iznosom – što su bolji rezultati, to su veće nagrade. Naš cilj je stvoriti okruženje u kojem svaki zaposlenik zna da njegov trud otvara sjajne mogućnosti i doprinosi zajedničkom uspjehu.“ izjavio je Nikola Šušnjar, Retail Manager i član Uprave JYSKa u Hrvatskoj.

Foto: JYSK

Te dodaje kako JYSK kontinuirano ulaže u edukacije, razvoj karijera i wellbeing inicijative poput JYSK life club projekta, koji podržava ravnotežu između poslovnog i privatnog života.

JYSK u Hrvatskoj – rast kroz ulaganje u ljude

JYSK u Hrvatskoj nastavlja intenzivan razvoj i širenje mreže trgovina. Nedavno je obilježen važan jubilej – otvorena je 70. trgovina u zemlji, a kompanija je najavila daljnju ekspanziju s planom otvaranja još šest novih lokacija do kraja financijske godine.

Trenutno JYSK u Hrvatskoj zapošljava 677 zaposlenika, a s najavljenim otvaranjem novih trgovina planirano je i stvaranje dodatnih 40 radnih mjesta. Kontinuirani rast broja trgovina i zaposlenih potvrđuje predanost kompanije lokalnom tržištu, stvaranju kvalitetnih radnih mjesta i pružanju prilika za razvoj karijera u maloprodaji.